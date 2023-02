YucatÃ¡n. En Zaciabil denuncian presunta contaminaciÃ³n en un cenote

VALLADOLID.— Versiones de algunos vecinos del polígono de Zaciabil, alertan que uno de los cinco cenotes que están en el lugar podría estar contaminado, pero otras familias que viven en el lugar y que cuentan con pozos profundos de donde extraen agua, dicen que no han notado nada extraño, y que el agua que extraen del subsuelo está limpio, aunque solo lo usan para lavar ropa, trastes y bañarse, pero no para beber.

La semana pasada surgió entre algunos vecinos la versión que uno de los cenotes estaría contaminado, ya que desde hace tiempo que se encuentra cerrado al público, pues antes era motivo de visita por algunos grupos de turistas que eran llevados al lugar.

Se hizo una visita al lugar para conocer la situación, y los vecinos comentaron que no saben si está contaminado o no el cenote, aunque dicen que a unos metros funciona un pequeño hotel.

Cenote se encuentra cerrado al público

El hecho es que ese cenote está cerrado al público desde hace un tiempo, pero los vecinos ignoran el motivo.

Isela Martínez Sánchez, una de las vecinas del lugar, comentó que en su caso particular, desde que se mudó a ese sitio a vivir, se preocupó por contar con sus propios servicios, por lo que mandó perforar un pozo de 32 metros, de donde extrae agua, y hasta el momento no ha notado nada extraño, o algún mal olor del agua.

Comentó que el agua que extrae del lugar, lo usa para lavar ropa, trastes regar y para bañarse, pues para beber compra el líquido purificado por botellones. En su pozo, instaló un motor de una motocicleta semiautomática que al arrancar y ponerla a determinada velocidad se activa un mecanismo que hace girar una rueda que extrae el agua, y llena una cisterna, de donde con otro motor es enviado el agua a su tinaco.

Por su parte Ricardo May May, secretario del comisariado ejidal, manifestó que en el polígono de Zaciabil se cuenta con cinco cenotes, de los cuales cuatro de ellos, están en posesión del ejido, y uno de ellos está en manos del ex asesor del comisariado ejidal Rafael Acosta Solís, de modo que ignoran en qué situación se encuentre.

En el caso de los cuatro que ellos tienen en posesión, según dijo no tienen ningún problema, incluso dos de las oquedades están tapadas totalmente por una bóveda, pero no saben en qué situación se encuentre el otro.

En cuanto al motivo de estar cerrado, May May, dijo que puede ser porque ha habido frío, y no deja utilidad, o en su caso ya está bajo el control de Rafael Acosta Solís, ya que se los había otorgado a un grupo opositor de la directiva para que lo administre.