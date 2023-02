Aún no llevan servicios a colonia de Valladolid

VALLADOLID.— Los años pasan sin que ninguna autoridad en turno inicie algún proyecto para urbanizar la colonia Zaciabil, en el polígono ejidal que desde hace varios años que se está poblando, a pesar que en cada administración municipal se les ofrece dotarlos de los principales servicios públicos.

La colonia Zaciabil es de reciente creación y se fomenta poco a poco, desde que hace varios años los ejidatarios lotificaron sus más de 350 hectáreas y comenzaron a vender los terrenos, como hasta le fecha varios lotes están a la venta, a precios elevados según consideran algunos, y hasta ahora ya hay más de 100 familias que viven en el lugar y que pasan necesidades.

Personas externas al ejido compraron lotes y se pasaron a vivir en el lugar, a pesar de no contar con servicios públicos, como calles pavimentadas, energía eléctrica y agua potable, entre otros. Sin embargo la mayoría se las ingenia para vivir lo más cómodo posible.

En las dos pasadas administraciones municipales del partido Morena, se les otorgó paneles solares a las viviendas para que cuenten con energía, pero no todas fueron beneficiadas, de modo que muchas no cuentan con electricidad.

Isela Martínez Sánchez, vecina de ese lugar, recordó que los alcaldes que han pasado cuando están en campaña, acuden al lugar a solicitar el voto y ofrecen dotar de servicios públicos al lugar, de tal modo que cuando llegan al poder ya se olvidan de sus ofrecimientos, incluyendo al actual, Alfredo Fernández Arceo.

Dijo que antes contaban con el apoyo de un externo de nombre Marcos Ramos, quien fungía como intermediario entre las autoridades y los vecinos del lugar, pero al llegar Fernández Arceo como alcalde, lo nombraron jefe del departamento de Alumbrado Público y ya no intercede por ellos, al contrario ya les advirtió que en esta administración no recibirán nada de apoyo porque según les expuso el alcalde sabe que no votaron por él.

De acuerdo con los resultados de la pasada elección local, Alfredo Fernández Arceo no ganó ninguna casilla en esta ciudad, sino que fueron en las comisarías donde se vótó por él.

Martínez Sánchez, comentó que el polígono sigue estando sin urbanizar, incluso los vecinos que viven en el lugar tienen que caminar poco más de un kilómetro para comprar sus alimentos, insumos y todo lo que necesiten en su casa.

En un recorrido realizado en el lugar se observó que hay varias construcciones de viviendas que se están llevando al cabo, algunas pequeñas, pero otras un poco más grandes, con la esperanza que algún día los doten de los servicios, pero también hay varios letreros en donde ofertan lotes de terrenos, cuyos precios son elevados independientemente de la ubicación del predio.

Cuando comenzaron a vender los terrenos los ejidatarios los ofrecían hasta en $30,000, ahora piden arriba de $200,000, según la ubicación de cada uno de los predios, donde algunos propietarios extraen agua de los pozos que perforaron.— Juan Antonio Osorio Osorno