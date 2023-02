Clima en YucatÃ¡n. Pronostican sensaciÃ³n tÃ©rmica de hasta 41Â°C

MÉRIDA, Yucatán.— El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), dio a conocer en su boletín de las 8:00 horas, de este viernes 24 de febrero de 2023 que, debido a los efectos del sistema anticiclónico se espera ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo de despejado a medio nublado, soplarán vientos del este y sureste, esperándose que la máxima temperatura oscile entre los 29.0 ° Celsius a los 37.0 °C en las primeras horas de la tarde y la temperatura mínima oscile de entre los 18.0°C a los 22.0 °C en el amanecer de mañana sábado.

Asimismo, se esperan altos valores de humedad al amanecer, por arriba del 90%.

Con relación a la sensación térmica (bochorno) se espera oscile de entre los 39.0 °C a los 41.0 °C, la radiación solar estará entre 1,00 a 1,100 watts/m2 y la radiación ultravioleta sea de entre 9 a 10 unidades.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, publicó que, a las 6:03 a.m. de este viernes, la temperatura en Mérida era de 19°C, la humedad del 92% y los vientos del sureste de 8 km/h.

Palma Solís agrega que, para Yucatán y Campeche se espera tiempo estable, mientras que para Quintana Roo se prevén lluvias dispersas.

El experto también pronostica vientos fuertes, de 50 a 60 km/h, al norte de la Península, en la región de Celestún a Río Lagartos.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que, un canal de baja presión sobre el oriente y el sureste mexicano, asociado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en estados de las regiones mencionadas.

La circulación de un sistema de alta presión mantendrá viento del este y sureste con rachas de hasta 60 km/h en el litoral del Golfo de México, sureste del país y la Península de Yucatán.

Pronóstico por regiones

En su pronóstico por regiones prevé para el Golfo de México, cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Veracruz y Tamaulipas; sin lluvia en Tabasco. Por la mañana, ambiente templado a fresco y frío en zonas altas de Veracruz. Bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste con rachas de hasta 50 km/h en zonas de Tamaulipas, así como viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz.

Y para la Península de Yucatán pronostica, cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Quintana Roo; sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente templado y cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente este de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.