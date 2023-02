Graves señalamientos a dos mandos policiacos en Progreso y Peto

Las policías municipales de Progreso y Peto son el centro de atención por conductas reprobables para el ojo público de comandantes, en el caso del puerto, quien tiene el cargo de director.

Los mandos policiacos, Omar de la Cruz Herrera Cocom, de Progreso, y Carlos Herrera Lira, de Peto, son exhibidos en videos que se difundieron en las redes en los que se les acusa, al primero, de hostigamiento sexual hacia una agente femenina, y, al segundo, en un pleito de borrachos en las pasadas celebraciones del Carnaval.

En el caso de Progreso, se difundió un video donde se oyen acusaciones de una agente hacia Herrera Cocom.

En una parte de la grabación se oye al comandante Omar Herrera aceptar que tocó las partes íntimas de la mujer cuando realizaron un operativo, “sí lo hice y lo aceptó, porque quería contigo”, expresa.

En el caso de Peto, fue supuestamente encarcelado y suspendido el comandante Carlos Herrera Lira y su situación quedará definida mañana sábado.

A Lira se le exhibió en un video discutiendo al parecer con el esposo de una empleada del Ayuntamiento y en un momento el comandante le derrama cerveza a la persona con la que discutía, mientras sus compañeros oficiales en turno trataban de retirarlo del lugar.

El alcalde Renán Jiménez Tah informó que el oficial fue detenido y suspendido de sus labores y mañana se definirá su situación.

Jefe policiaco en Progreso, en escándalo

La Policía Municipal está de nuevo en el ojo del huracán por un escándalo de hostigamiento sexual, pues su director, comandante Omar de la Cruz Herrera Cocom, es acusado de presunto acoso sexual por un elemento femenino de la misma corporación a la que supuestamente hizo tocamientos, según se difunde en un vídeo que circula en las redes sociales.

En dicho materia aparece la foto del comandante Herrera Cocom y se escucha su voz y la de una mujer, al parecer policía, y también aparecen varias patrullas y parte de un edificio de la corporación municipal de este puerto, en el que se dio el encuentro entre el jefe policiaco y el elemento femenino, al que se le escucha llorando.

En una parte del vídeo se escucha que el comandante Omar Herrera acepta que tocó las partes íntimas de la mujer cuando realizaron un operativo, “sí lo hice y lo acepto, porque quería contigo”, expresa.

En el vídeo se escucha que el jefe policiaco dice “te voy a decir una cosa, tengo una hija y tengo esposa, aquí les he dicho que la igualdad es para todos, que no te puedo tratar como trato a mi mujer, lógico verdad, pero si tú te das cuenta a todas las muchachas trato por igual, esta vez, oilo, voy a dejar arrestada a Rosario por no estar pendiente de su servicio ¿es mi culpa?”.

“Yo nunca he ido a reportarte cuando me agarraste las nalgas, cuando el día que agarramos a Merino, me agarraste la vagina, nunca fui a decírselo al comandante, que me hizo esto y lo otro”, dice la mujer entre sollozos.

“Quería algo contigo, eso sí lo hice y lo acepto”, finaliza el vídeo con las palabras de Herrera Cocom.

Comandante guarda silencio ante acusaciones

Se trató de buscar la opinión del comandante Omar Herrera, en las oficinas de la Policía Municipal, pero el encargado de Comunicación Social, Rígel Ordóñez, dijo que el jefe policiaco no se encontraba, que realizaba sus acostumbrados patrullajes por la ciudad y que no tenía horario para retornar a la sede de la corporación policiaca.