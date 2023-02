Lío ejidal por lote para el Tren Maya en Kimbilá

KIMBILÁ, Izamal.— Un grupo de ejidatarios de esta comisaría acusó públicamente al comisario ejidal, Santos Teobaldo Pat May, de no informar sobre un terreno ejidal de unas nueve hectáreas que es explotado como banco extractivo de material pétreo y que surte a las empresas que construyen los tramos del Tren Maya Kimbilá-Citilcum y Kimbilá-Izamal.

Los inconformes indicaron que Pat May, quien fue electo comisario ejidal el 9 de febrero de 2020, no informó a la asamblea ejidal sobre la expropiación del predio del banco del material.

Consideraron que ese lote y el material pétreo que se saca del mismo son “un gran robo” del patrimonio de los ejidatarios de Kimbilá y se pactó a espaldas de ellos.

Expresaron que no dicen sus nombres para no entorpecer la asamblea ejidal del domingo 26 de febrero a las 10 horas, que, en segunda convocatoria, se hará con los ejidatarios para elegir al nuevo comisario.

El padrón del ejido de Kimbilá tiene 575 ejidatarios.

Los socios ejidales inconformes afirmaron que en esa asamblea hablarán de ese banco de materiales y no descartan exigir al comisario ejidal y a su Consejo de Vigilancia que informen sobre el dinero recibido por ese lote y el material pétreo porque “no son centavos ni pesos, sino son miles o millones de pesos lo que ha generado la expropiación de los bancos de materiales”.

Algunos de los ejidatarios indicaron que Pat May está apoyando a Juan Pablo Can Uitzil, candidato de la planilla roja a comisario, ya que sería quien le tape los asuntos financieros.— Megamedia