Clima en Yucatán: Prevén onda cálida se intensifique sobre Yucatán; temperatura superaría los 40°C

El reporte meteorológico de la Conagua para este sábado 25 de febrero prevé un cielo despejado en gran parte del estado sin probabilidad de lluvias. Según el pronóstico habrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido durante la madrugada. El viento tendrá una dirección hacia el este-sureste cambiando al noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 50 km/h en zonas costeras.

Se presentarán condiciones de tiempo estable con cielo despejado a parcialmente nublado. Sin embargo, derivado del ingreso de aire marítimo tropical, en combinación con el calentamiento diurno, se prevén lloviznas aisladas en la costa centro y sur de Quintana Roo y sin probabilidad de lluvias en el resto de la región. Así como un ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido por la noche. El viento se dirigirá hacia el este- sureste cambiando al noreste con 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h especialmente en la costa de Yucatán.

Clima en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de 33 a 35 °C como máxima y de 18 a 20 °C la mínima. Para el interior del estado la máxima será de 34 a 36 °C en el sur, mientras que la mínima será de 16 a 18°C.

Clima en Yucatán para la próxima semana

Por su parte el meteorólogo Juan Antonio Palma, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informó que la onda cálida que afecta a la Península se intensificará y las temperaturas podrían superar los 40°C por lo que se aconseja mantener sus precauciones para evitar un golpe de calor.

Para mediados de la próxima semana se espera que la onda anticiclónica favorezca aún más las condiciones de calor para Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Recomendaciones para la temporada de calor en Yucatán

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.