Marchan a favor del INE en Valladolid

VALLADOLID.— Alrededor de 80 personas participaron ayer domingo en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), en esta ciudad.

Las organizaciones civiles Despertar Cívico Ciudadano, Comisarios Unidos de Oriente y Frente Indígena Regional de Oriente (FIRO) encabezaron la caminata.

Los manifestantes se reunieron en el parque de San Juan, donde primero llegaron alrededor de 60 personas, pero minutos después arribaron unas 20 más.

La marcha se inició alrededor de las 9:10 de la mañana y estuvo encabezada por los líderes de las asociaciones Miguel Ángel Pat Xuluc, Marcelino Sánchez Antonio y Jorge Escobedo Esquivel.

El contingente salió del parque de San Juan, recorrió la calle 40 hasta llegar al Centro, rodeó el parque principal y se detuvo frente al Palacio Municipal, donde los lideres dirigieron un breve mensaje a los participantes y al público en general.

Durante el recorrido, frente a la iglesia del Centro, un fotógrafo gritó a los manifestantes que en realidad están defendiendo al narco.

En respuesta, algunos manifestantes exigieron respeto a la libertad de expresión y respeto mutuo.

En los bajos del Palacio Municipal Pat Xuluc, Sánchez Antonio y Escobedo Esquivel dijeron que el motivo de la marcha es la defensa de la democracia y generar conciencia sobre el daño que el plan b de la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador ocasionaría en México.

Indicaron que esta manifestación a favor del INE es para evitar un retroceso de 30 años en la historia del país.

No existía árbitro electoral; en su lugar, se hacía la operación “El ratón loco” (el elector tenía que buscar en qué casilla votar) y se alteraban los votos de a las urnas electorales, recordaron los tres líderes.

Señalaron que el pueblo ya está cansado de mentiras.

“(Lorenzo) Córdova (Vianello, presidente del INE) y (Ciro) Murayama (Rendón, consejero del INE) ya se van del instituto en abril, así que no hay pretexto para quitarle recursos al INE”, dijo Pat.

“El verdadero objetivo de esta reducción de recursos es para que ya no existan capacitadores y ya no se instalen muchas casillas, pues ya no habrá una remuneración para los encargados, lo que ocasionaba la instalación del candidato oficial, situación a la que se busca regresar para beneficiar al partido gobernante”, agregó el dirigente.

Asimismo, añadió que esta marcha a favor de la democracia se hacía en 102 ciudades de México.

“Toca a las generaciones de entre 40 a 50 años concientizar a los más jóvenes de los avances que se han tenido y evitar caer en el retroceso”, resaltó Pat Xuluc.

Los organizadores entregaron volantes anteayer, en los que se explicó el objetivo de la manifestación y lo que significaría la desaparición del INE para la democracia en México.— Jesús Gómez