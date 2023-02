Descartan consulta popular por puente

PROGRESO.— Medidas legales y sociales acordaron hacer vecinos de las calles 82, 84 y 86 de este puerto para lograr su objetivo de evitar que se construya un viaducto encima de la vía 82, el cual atravesará la ciudad y será para los camiones de carga y pasajeros que van de la terminal remota a la carretera federal Progreso-Mérida.

Lo legal son las demandas de amparos que se interpondrán antes que comiencen los trabajos, que serían a partir del 15 de marzo, recordó Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos por la Defensa de sus Derechos.

Eso se hará en caso que antes no se llegue a un acuerdo con el gobierno del estado, indicó al salir de la primera reunión que él y otros vecinos sostuvieron anteayer con Hugo Sánchez Camargo, mediador del gobierno estatal para el proyecto Libramiento de Progreso.

Lo social son las manifestaciones, que se continuarán realizando, agregó.

Descartó que se promueva un plebiscito para que los habitantes de esta ciudad voten para decidir si se hace o no el viaducto elevado.

“Vamos por lo social y legal, hay un despacho jurídico que prepara los amparos”, expresó el dirigente.

Alheli Hernández Rivero, regidora plurinominal del PRI y vecina de la calle 82 que también se reunió con Sánchez Camargo, indicó que entre las cosas nuevas que les presentaron están una proyección y el Google Maps.

Ahí pintaron lo que será la banqueta y la ciclovía, para que los vecinos tengan más claras las dimensiones.

Sin embargo, agregó, sigue el tema de que hay un techo sobre las viviendas, es de 10 metros y algunas casas son de ocho (m), pues con todo eso consideramos que no se debe hacer (el viaducto).

La edil precisó que se hicieron tres planteamientos.

La primera es que la obra no es relevante porque los datos en los que se basan no son los reales, el número de camiones no es el real, por eso consideramos que en estos momentos no es necesaria esa obra, afirmó.

También se plantearon otras dudas, como la profundidad de la excavación y cuánto de concreto, ya que los vecinos solo pensaban en lo de arriba y no en lo de abajo, pues los que viven en las calles 37 y 39 saben del caso de las inundaciones, dijo.

El tercero, de manera oficial se presentó una propuesta alternativa, añadió.

Así que a partir de ahora, lo que podemos decir es que la Unión de Vecinos ha entregado esa propuesta, que implica un acompañamiento y una reestructuración vial que se pueda hacer de manera terrestre y de forma menos costo, abundó.

Otras propuestas fueron que la caseta de la Asipona que está muy cerca de la calle 82 con 25 se corra más atrás, al Norte, porque así se reduce el embotellamiento de los camiones de carga y hay más flujo vehicular; que construyan nuevas aceras y pasos peatonales en la 82, que haya acompañamiento vehicular con semáforos, y la entrevista con el gobernador, detalló.— Gabino Tzec Valle