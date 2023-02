En Kanasín inicia fiesta a la Virgen de la Candelaria

KANASÍN.— Con una caminata que salió desde el monumento a los Jaraneros hacia los bajos del Palacio Municipal, se inició anteanoche la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria.

El contingente caminó hacia el parque principal, donde anunció su llegada el sonido de voladores.

Ahí ya eran esperados por los jaraneros y las familias que acudieron a disfrutar de esta actividad tradicional para todo el municipio.

Autoridades municipales e invitados portaron la vestimenta yucateca.

De anteayer al domingo 12 se llevarán al cabo eventos culturales, religiosos, bailes, corridas y la venta de antojitos yucatecos para el disfrute de todas las familias.

“Es bonito ver cómo hoy Kanasín se va transformando; es una alegría ver cómo se unen las familias para preservar las tradiciones.

“Promover la cultura para esta administración es importante y es por eso que le apostamos a la realización de este tipo de actividades”, comentó el alcalde Edwin Bojórquez Ramírez.

Poco más de mil jaraneros participaron durante la noche de vaquería que se realizó en el parque principal, calles del Centro y el Palacio Municipal.

Parejas de mestizos bailaron al son de las orquestas jaraneras Rey de las Vaquerías, de Arturo Gonzalez; Julián y su Orquesta Jaranera, y la Orquesta Juan Torres y su Trombón de Oro.

El primer edil resaltó el trabajo que se realiza entre el gobierno y sociedad para que se puedan dar estos festejos de forma ordenada y con amplio sentido cultural, permitiendo que los niños, las niñas y los jóvenes adquieran valores, conozcan de las tradiciones y que desde pequeños puedan sentirse orgullosos de sus raíces.

“Tengan por seguro que nosotros, en esta administración , continuaremos trabajando en el rubro de la cultura, buscando siempre dar mejores opciones para que los jóvenes puedan pulir su talento. Hace unos días anunciamos la reconstrucción de la concha acústica, buscando mejorar las condiciones de esta y que pueda ser un punto de eventos culturales”, refirió el Primer Edil.

Invita a festejo

Por su parte, Reina Baas Uicab, embajadora de esta fiesta, también agradeció la oportunidad de encabezar este evento e invitó a las familias a disfrutar sanamente de toda la cartelera preparada para ellos.

“Agradezco por esta oportunidad que me dan de seguir representando las fiestas tradicionales de Kanasín, en esta ocasión siendo parte de la fiesta tradicional en honor a la Virgen. No me queda más que decir que disfruten de esta fiesta que es para ustedes”, mencionó la joven.

El invitado especial fue el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

Seguidamente, junto al pregón que anunciaba el baile de la jarana en los bajos del Palacio Municipal y el parque, hubo un espectáculo de luces que iluminaron el cielo, dando inicio a la vaquería.

Ayer se realizó una corrida de toros a las 5 de la tarde en el campo Alfonso Palma, luego se presentaron los grupos “Los Siete Latinos” y “La Carcajada” en los bajos del Palacio Municipal, a las 10 de la noche.

“Paleto, la Voz de la Cumbia”, acompañado de la banda R15, se presentará también durante esta fiesta.

La cartelera puede consultarse en la página oficial del Ayuntamiento.

En la noche de vaquería también estuvieron presentes la presidenta del DIF de Kanasín, Raquel Balam Rocha; la directora de Primarias de la Segey, la maestra Aureni Crespo; el diputado del Distrito I, Jesús Pérez Ballote; la diputada del Distrito VI, Manuelita Cocom Bolio; el director del Cobay Yucatán, Marco Pasos, y regidores.