Piden ayuda para capilla: “se está cayendo” en Tibolón

TIBOLÓN, Sotuta.— Vecinos piden ayuda para la iglesia de este poblado de 1,847 habitantes que se ubica a 11.4 kilómetros de Sotuta.

Católicos se dijeron preocupados porque la pequeña capilla está en malas condiciones debido a la humedad y el tiempo transcurrido desde su construcción.

Varios vecinos expresaron que piden que las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y organizaciones civiles les apoyen para poder restaurar y darle mantenimiento a la capilla de esta localidad.

Narraron que hace dos años se desplomó el techo del camarín de la Virgen de la Candelaria en la capilla.

“Ojalá el INAH y el gobierno federal puedan apoyar para que se pueda darle el mantenimiento y reconstruir el camarín de la Virgen de la Candelaria que se vino para abajo; pocas iglesias o capillas tienen un camarín y la de nosotros se está viniendo abajo, eso es de preocuparse”, dijo María Can.

El vecino Juan Can, a su vez, expresó que “no solo al gobierno federal pedimos ayuda sino hasta al del estado y del municipio” (en alusión al gobernador Mauricio Vila Dosal, del PAN, y al alcalde Gerardo Jacobo Cuxin Alfaro, expriista postulado por el PVEM).

“Cada vez la iglesia tiene más paredes húmedas y se va cayendo. Los del INAH no creo que vengan, esos cuando vengan solo vienen a perjudicar, a poner cintas amarillas, y no reparan nada, solo llegan a ver qué pasa; así pasó en el pueblo de un amigo”, indicó Juan Can.