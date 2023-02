Viralizan vídeo de funcionario en Ticul liándose a golpes en una calle

TICUL.- El funcionario Ángel May Méndez protagonizó un bochornoso espectáculo al liarse a golpes en la vía pública, a las 17 horas en la calle 34 entre 29 y 31 del barrio de San Román.

El enfrentamiento del funcionario municipal con vecinos del citado barrio, se volvió viral en las redes sociales, en un vídeo en el que se le ve dándose de golpes con una persona, al parecer en estado de ebriedad en medio de la calle.

Lluego de los golpes, al parecer ambas partes se calmaron, para después entrevistarse con elementos de la Policía Municipal, quienes dialogaron con ambas familias.

Funcionario de Ticul se disculpa en Facebook

Al respecto, el funcionario habló sobre el hecho en sus redes sociales diciendo:

"Hace un momento estuvo circulando un video donde se ve un altercado en la vía pública, mismo donde fui partícipe. Quiero manifestar que ante tal video hay un antecedente muy largo detrás del por qué reaccioné de esa manera, mi familia y yo hemos sido objeto de agresiones verbales y hasta el día de hoy que sufrí una agresion física en la puerta de mi propiedad por parte de la misma familia" (Sic).

"Antes de ese fragmento de vídeo hubo una agresión hacia mi persona, donde entablando una plática con uno de los vecinos me golpean por la espalda desprevenido hiriéndome en el ojo izquierdo. Recalco que la persona estaba en estado inconveniente. Lo que no se menciona es el contexto. Desde hace tiempo sus mascotas han herido y matado a animales de nuestra propiedad, a pesar de los múltiples llamados que les hemos hecho los ataques no han cesado".

Insistió en que fue agredido por la espalda y reaccionó para defenderse, haciendo uso de sus derechos como ciudadano, pero que tomará medidas legales por la situación.

"Me disculpo por la reacción que tuve en ese momento; mi familia y yo nunca hemos sido de problemas, nos dedicamos a trabajar y a nuestra vida diaria sin meternos en asuntos ajenos".

También recordó que ser funcionario público no es permisivo para sufrir agresiones de ese tipo, pese a que esta misma función -dice- le han valido burlas e insultos a su persona.- Por Sergio Iván Chi Chi/Megamedia