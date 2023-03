OXKUTZCAB.— Los incendios forestales no dan tregua en este municipio, a pesar que la temporada se inicia apenas este marzo.

Anteayer lunes, brigadistas de Protección Civil de Oxkutzcab y Akil trabajaron en conjunto para combatir fuerte quemazón en una superficie de 20 hectáreas, en la que hubo pérdidas de cultivos agrícolas.

El fuego empezó a consumir malezas en un camino bajo de las torres de la CFE, en los montes de Akil, y avanzó hasta los montes de San José Xkuncheil, comisaría de Oxkutzcab, abarcando en total unas 20 hectáreas.

El incendio fue combatido y apagado en coordinación con Protección Civil de Akil, al mando del director Érick Charles Carrillo Gómez.

Se registraron pérdidas, ya que se quemaron plantíos de pitahaya, pero según el director de Protección Civil de Oxkutzcab, Juan Vela Gómez, los trabajos de combate evitaron el siniestro de plantas de limón persa.

Recomendaciones

Las autoridades de nuevo recuerdan las medidas de prevención en esta temporada de incendios que se inicia este marzo:

No arrojar colillas, ni botellas de vidrio en la orilla de la carretera, caminos o lotes baldíos; no quemar basura, no dejar velas encendidas y evitar sobrecargas en instalaciones eléctricas.— Megamedia