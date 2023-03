Actividades por el Día de la Mujer en dos municipios yucatecos

Habitantes de Yaxcabá y Hunucmá conmemoraron anteayer miércoles el Día Internacional de la Mujer.

En Yaxcabá, los alumnos del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) ubicado en la cabecera realizaron una caminata, encabezados por el director de la escuela, Írving Celis Burgos; el secretario municipal, Rolando Moo Gamboa, y el alcalde Henry Pacab Herrera.

Luego se hizo la marcha organizada por el Instituto de la Mujer, a cargo de Amerari Can Tun.

Participaron funcionarios y empleados municipales, entre ellos el alcalde y Moo Gamboa; mujeres de la población, personal médico del Centro de Salud y alumnos y docentes de la escuela secundaria Jacinto Pat.

En ambas caminatas participaron hombres y mujeres con globos morados.

También portaron cartulinas que dicen “Si el presente es la lucha, el futuro será vida”, “El derecho más valiente es pensar por una misma”, “Debemos decirles a nuestros jóvenes que sus voces son importantes” y “Día para conmemorar la lucha de las mujeres por un mundo con más igualdad y respeto”, entre otras frases.

El alcalde dijo que “es un día en el que hay que hacer conciencia de que el respeto debe ser a diario en el hogar, la calle, los espacios públicos y todos los lugares.

“Los nuevos cambios de leyes y la propia cultura ameritan socializarse de una manera en la que no se trate de leyes sino de una actitud de respetar a las mujeres, ya que puede haber leyes pero si no hay actitud de respeto, no se hace nada”, destacó.

Recordó que en Yaxcabá hay una oficina que atiende a las mujeres.

En Hunucmá, alumnos, padres y docentes de los niveles de maternal a preparatoria de la escuela Crismar realizaron una caminata que a las 8 a.m. salió del colegio y finalizó en la plaza principal de la ciudad.

Niños con globos morados jóvenes con pancartas y otros alumnos alzaron la voz por aquellas que ya no están.

Ya en el parque principal, la escuela otorgó un reconocimiento a mujeres de Hunucmá que son ejemplo, como madres que emprendieron alguna actividad para sacar a sus hijos adelante.

Las policías

Anteayer mismo, las mujeres policías de la ciudad disfrutaron de un desayuno, a cargo del Ayuntamiento.

La alcaldesa Marisa Franco Ceballos las acompañó y les dijo que las mujeres son importantes en la Policía y les agradeció su esfuerzo y dedicación en la difícil labor, sobre todo para las mujeres que también son madres.

Asimismo, dijo que se les debe un gran respeto.

También en la primaria Serapio Rendón se realizó un homenaje a la mujer que, se dijo, juega un rol muy importante en la sociedad.

“Sin ellas no avanza el mundo”, expresó la maestra Gloria Romero, quien junto con sus alumnos de tercer y sexto grados, realizaron actividades para conmemorar el Día de la Mujer y mostrar que toda mujer debe ser escuchada.— Megamedia/ María Inés Castilla Quintal