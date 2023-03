Clima en Yucatán. El calor da ''tregua'' a Mérida, previo a la llegada de lluvias

MÉRIDA, Yucatán.— El Centro Hidrometeorologico Regional “Mérida”, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico meteorológico, valido de las 06:00 horas del 10 de marzo a las 06:00 horas del sábado 11 de marzo de 2023, prevé para las próximas 24 horas, cielo despejado a parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en el oriente y noreste del estado. Así como un ambiente muy caluroso en el día y cálido al amanecer. El viento tendrá una dirección hacia el este-sureste cambiando al noreste con 15 a 20 km/h y rachas de 40 km/h en zonas costeras.

Conoce las condiciones #Meteorológicas de este viernes a nivel nacional.



¡Excelente día! pic.twitter.com/WCLShzCFo8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 10, 2023

Agrega que, una vaguada térmica sobre la península dará origen a nublados y lluvias ligeras en la zona del norte y noreste de Yucatán así como la zona norte de Quintana Roo. En el resto de la región no se prevén lluvias. El ambiente será muy caluroso en el día y cálido en la madrugada. El viento se dirigirá hacia el este-sureste cambiando eventualmente hacia el noreste y noroeste con 15 a 20 km/h y rachas de 35 km/h en zonas costeras.

El Tiempo en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida será de 34 a 36 ° Celsius como máxima y de 19 a 21°C la mínima. Para el interior del estado la máxima será de 34 a 36°C en el sur, mientras que la mínima será de 19 a 21°C.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informó que a las 6:03 a.m., la temperatura en Mérida era de 20° Celsius, con humedad al 88% y viento del sureste de 11km/h.

uD83EuDD75Hoy se espera tiempo estable y sensaciones termicas de hasta 40 °C en la región.



El pronóstico aquí.https://t.co/Ov8NgCduaD — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) March 9, 2023

Palma Solís agrega que para hoy se espera tiempo estable y sensaciones térmicas de hasta 40 °C en la región.

Consulta el video #Pronóstico con las condiciones #Meteorológicas que se esperan para la #PenínsulaDeYucatán durante el período del 7 al 12 de marzo de 2023. pic.twitter.com/0kHcjCrota — Conagua Yucatán (@conaguayucatan) March 7, 2023

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.