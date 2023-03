Despedirían a todos los vocales del Distrito I en Valladolid

VALLADOLID.— Debido a la entrada en vigor del plan b que promovió el gobierno de la autonombrada cuarta transformación (4T), serían despedidos todos los integrantes de la Junta Distrital Electoral con sede en esta ciudad, iniciando desde la vocal ejecutiva, siguiendo con el secretario y los vocales, así como también se acabaría con los dos módulos de atención, uno que funciona en Tizimín y el otro en esta ciudad, y muy probablemente sus 34 empleados también serían dados de baja.

María Leonor AbdalabGamoa, vocal ejecutiva del Distrito I Electoral de esta ciudad, manifestó que por el momento trabajan de manera normal, pero con la incertidumbre de no saber lo que pasará con todos ellos, mientras tanto la preparación de las próximas elecciones sigue su curso de manera normal.

Hace unos días publicamos que empleados de la misma junta distrital, manifestaron su preocupación, debido a que con el plan b aprobado y puesto en vigor por el gobierno de la 4T, su condición laboral está en riesgo.

De acuerdo con datos proporcionados por la señora Abdala Gamboa, todos los vocales serían despedidos con la nueva reforma electoral, empezando por ella misma, siguiendo con el secretario ejecutivo, el encargado del Registro Federal de Electores, de Organización Electoral y de Capacitación.

Función específica

Cada uno de ellos tiene de manera específica una función como un engranaje para la organización, no solo para la organización de las elecciones sino para la operatividad de la Junta Distrital, con una experiencia de entre 20 y 30 años de servicio en el instituto, de modo que al no existir esa figura hay el riesgo de no se tenga certeza en la próxima contienda, lo que representa un retroceso.

Con la desaparición de esa figura la duda será de cómo se organizarán las próximas elecciones, aunque se sabe que se creará un vocal operativo, pero se desconoce hasta el momento la manera de cómo operará. Lo que es claro es que el avance que se había tenido en la democracia tendrá sin dudas consecuencias.

Datos personales también estarían en riesgo

La funcionaria electoral federal, explicó que con la desaparición los dos módulos de expedición de credenciales que funcionan en Tizimín y esta ciudad, se tiene previsto utilizar sitios gubernamentales, en donde se pondría en riesgo la privacidad de los datos personales de los electores que acuden a tramitar sus credenciales, información que el INE protege. Ahora se tienen locales en renta que se pretende dejar de pagar.

Comentó que son 34 empleados que están en riesgo de perder su trabajo, y aunque no se saben detalles de cuándo eso se hará realidad, la oficina Distrital funciona en tanto de manera normal y en espera de las indicaciones pertinentes en la nueva reforma del plan b.

En cuando a la contratación temporal de capacitadores y supervisores que se hace en cada temporada de elección y suman alrededor de 150 en total, no se tienen detales de la manera de cómo se llevará al cabo, pero consideró que quizá sí se contratarán de nuevo, de lo contrario no se podrían organizar las elecciones, incluso con la desaparición de los vocales, en realidad será complicado hacer ese trabajo, sobre todo si es gente nueva que no tiene experiencia en la preparación de las contiendas electorales.

Además no se tendrá la vigilancia que se requiere para que los partidos políticos no incurran en actos que violen las leyes electorales, de modo que en términos generales existe un peligro para el avance de la democracia.