Autodestape de alcalde de Tizimín

TIZIMÍN.— El alcalde Pedro Couoh Suaste se autodestapa para “una posible candidatura” al hacer público el fallo a su favor en lo referente a la denuncia interpuesta en su contra por la comisaria de El Cuyo, Neidy Yolanda Puc Gil, por presunta violencia política en razón de género.

Al entrar en detalles de los roces con la comisaria Puc Gil, dijo que “es evidente que solamente buscaban eliminarme ante una posible candidatura”.

Cómo se informó en su momento, el proceso legal entre Couoh Suaste y la autoridad auxiliar de El Cuyo llegó a la Sala Regional de Xalapa, Veracruz, que ordenó al Tribunal Electoral de Yucatán revisar el caso por la denuncia de violencia política.

Según se había determinado, la actuación del Tribunal Electoral fue contraria a derecho e incompleta por lo que se dictó nueva sentencia y el caso incluso llegó hasta la sala superior en la Ciudad de México.

Al respecto el alcalde informo que después de la larga espera y del proceso legal que llevaron los abogados se emitió el último recurso, mismo que llegó apenas el miércoles, y con ello queda desechada la denuncia, por lo tanto ya no hay otra instancia dónde recurrir.

“Queda totalmente demostrado que no ocurrió tal conducta de mi parte de lo que reclamaba la comisaria”.

“Pero vale la pena hacer notar cuánto cuesta un juicio de este caso, en el que le invirtieron una enorme cantidad de dinero, muchos miles de pesos”

Según Couoh Suaste, queda en evidencia los intereses político partidistas que estuvieron detrás de esta denuncia que “nunca tuvo sustento”.

“Es evidente que solamente buscaban eliminarme ante una posible candidatura”.

“Una motivación 100% política porque confirma que cuando insisten en un tema donde no hay sustento y llamarme golpeador de mujeres y agresor, solo demuestra que a lo largo de mi carrera política, no hay ninguna falla de mi trabajo”.

“Aquí nunca hubo indicio de violencia política o agresión a una mujer en lo más mínimo, pero ese ha sido el camino que han tratado de seguir de los que han sido derrotados.

“Todas las medidas que fueron decretadas quedan sin efecto, nosotros como siempre seguiremos trabajando”

“Hoy me siento contento, creo que ha valido la pena, por eso quiero agradecer a los abogados que laboran en el comité estatal que me han apoyado y me han evitado gastar una enorme cantidad de dinero”, expresó.

Lamentó que en el caso de la comisaria la estén usando como ariete político por lo que dijo que valdría la pena analizar del por qué se aprovechan de los derechos de las mujeres.

“Yo creo que ya va siendo hora que alguien intervenga en este caso porque una mujer está siendo desde hace muchos meses usada y manipulada políticamente”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN