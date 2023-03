Escándalo en el Cobay de Tizimín: profesora minimiza denuncia escolar y cuestiona sobre el acoso

TIZIMIN.— El escándalo que se vive en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) plantel Tizimín, tras las denuncias de presuntos casos de acoso y abuso sexual a las alumnas por estudiantes e incluso docentes, parece haberse inclinado al completo hermetismo.

Las autoridades educativas del plantel únicamente han informado que “se realizan las investigaciones pertinentes”.

Ayer se busco la opinión de la subdirectora, Carmen Pérez Valle, quien emitió su perspectiva como mujer y prácticamente minimizó las denuncias y dijo que es responsabilidad de los padres detectar señales de alerta, aunque detalló el supuesto protocolo que sigue el centro educativo.

La mentora dijo que lo ocurrido le causa preocupación, no solo como mujer, sino como madre de familia, con lo que deduce que los alumnos no tienen esa confianza que deberían tener en casa con sus padres para comunicar cuestiones delicadas y tomar acciones.

“Pero la idea aquí, es canalizar a los jóvenes, no olvidemos que están en una edad donde no tienen la madurez para emitir un criterio o una opinión que no esté tan polarizada con las demás opiniones.