Repudian protesta en Izamal

IZAMAL.— Vecinas de esta ciudad expresaron ayer domingo su inconformidad con las mujeres de Izamal y Mérida que anteanoche hicieron pintas en los monumentos a Fray Diego de Landa y Ricardo López Méndez, y colocaron mantas y cartulinas en el enverjado del convento de Izamal durante la “Quema de Opresión”, a la que convocaron por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Dijeron que los turistas que estaban de paseo y pernoctaron en algún hotel se llevaron una mala imagen de esta ciudad.

Opinaron que repudian la protesta porque, si bien, las participantes ejercieron su derecho a la libre manifestación, éste no es compatible con actos de vandalismo.

“Compartimos la lucha de las mujeres de Izamal y de nuestro México; lo que no podemos compartir son hechos delictivos”, dijo la vecina Margarita Gamboa.

“La libre manifestación de ideas y creencias es permitido, como mujer comparto la lucha de hacer válida nuestra voz, pero como mujer me avergüenza que mujeres mayores y dos menores de edad dejen mucho qué decir con su actitud, ese es el reflejo de la educación de los padres, es el reflejo del libertinaje, no de la libertad”, añadió.

Gloria Can, también vecina de la ciudad, dijo: “Mal paradas nos deja, como mujeres de Izamal, un grupo de drogadictas fanáticas que llegaron de Mérida, para apoyar a las mujeres de Izamal que confunden la lucha de los derechos de las mujeres con el vandalismo.

“Las mujeres de Izamal somos tranquilas, trabajadoras, no somos mujeres de libertinajes, somos mujeres de libertad, que sabemos exigir con orden, no con actos que dejan en duda la conducta emocional de estas feministas luchadoras de los derechos de la mujer”, consideró Gloria Can.

La habitante Silvia Burgos, a su vez, expresó: “Qué puedo opinar, si sabes que repudiaré lo que se hizo.

“Se habla bien de Izamal y ahora quedamos en el ojo del huracán por culpa de unas feministas que bien les hace falta documentarse de cómo ha avanzado las leyes y programas a favor de la mujer.

“Sin duda alguna, hace falta más por hacer, pero se están haciendo las cosas.

“Estos hechos de la tarde y noche (del sábado) son el reflejo de la ignorancia de ellas mismas”, opinó.

“Te apuesto a que si les preguntas si conocen las leyes que van encaminadas a favor de la mujer, las desconocen. Mi repudio es total”, subrayó Silvia Burgos.

Consuelo Santos, por su parte, dijo: “No opino porque si fueron capaces de hacer esto en un lugar público, capaces que vayan a quemar mi casa.

“Mejor me reservo el derecho de opinar. Yo respetaré igual su manifestación, mejor no opino. Esas mujeres son capaces de hacer todo.

“Gracias por preguntarme, pero no opinare más”, expresó la izamaleña. Hasta ayer, el Ayuntamiento no informó si procederá jurídicamente por los daños a los monumentos.

Lo que se observó

Tampoco informó si las organizadoras del evento solicitaron permiso municipal para cerrar la calle

al igual no se sabe si las mujeres pidieron permiso a la autoridad municipal para realizar su manifestación ya que la vialidad fue cerrada por elementos de la policía municipal.