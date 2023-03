Niegan decomiso de sustancias en secundaria de Izamal

Nueve madres de familia de la escuela Secundaria General María Canto de Roche, en un escrito enviado a esta Redacción, piden ejercer su derecho de réplica a la nota “Decomisan drogas en un colegio de Izamal”, publicada el lunes 27 de febrero pasado.

En el documento, con encabezado de “Sociedad de Padres de Familia, Consejo Escolar de Participación Social”, las nueve firmantes dicen lo siguiente:

Con respecto a que hay alumnos adictos a las drogas, es una total mentira que, como padres de familia, rechazamos tal difamación.

Asimismo, hemos sido informados por las autoridades de la escuela que, como en toda secundaria, en estos tiempos y en un país en donde las adicciones son un problema social, hay riesgos y situaciones que se presentan y que por ello los docentes comprometidos, juntamente con nosotros en casa, hemos implementado acciones de prevención. En la escuela los docentes comprometidos y altamente profesionales, en sus clases, trabajan no solamente las asignaturas que les competen sino desarrollan valores y orientan a los alumnos.

La hacen los papás

En lo que se refiere a que se hizo una Operación Mochila, también es una calumnia, ya que en primera instancia es una acción que realizan los padres de familia, no los docentes, y por supuesto que no la hemos hecho; asimismo, el personal de la escuela es respetuoso de los protocolos que existen.

En cuanto a que se decomisó una buena cantidad de droga y que varios estudiantes tenían varias bolsitas de drogas, una vez más es una falacia, ya que, como se mencionó anteriormente, se han presentado casos de sospecha, pero no se ha decomisado lo que se menciona.

No hay casos

La parte donde menciona que docentes y estudiantes aseguran que hay alta incidencia de drogadicción en la escuela, de nuevo no es verdad, en primera porque ningún docente activo en este centro dio ninguna entrevista; segundo, porque no existe tal incidencia de drogadicción como se afirma, simplemente por la edad propia de la adolescencia en su etapa de desarrollo poseen curiosidad que los puede hacer ser víctimas de las redes sociales que desinforman o sobreinforman y, por último, tampoco alumnos dieron información alguna puesto que son menores de edad y no se les podría tomar alguna información sin la presencia de sus tutores legales, que somos nosotros y no hemos dado ese consentimiento.

Se puede concluir que, contrario a la tendenciosa nota publicada, en la escuela secundaria para trabajadores se ha cumplido como una institución comprometida con la prevención de situaciones de riesgo, estableciendo como proceso formativo en las clases de tutoría y vida saludable, informando acerca del autocuidado, conocimiento de las adicciones y promoviendo estilos de vida saludables como señala el Manual de Seguridad Escolar (SEP, 2012).

Cabe destacar que el alto profesionalismo de todos los docentes y personal de este centro de trabajo ha hecho que no solo en estas clases se comparta esta información sino que en todas se trabaje en pro de prevenir y orientar a los adolescentes que asisten a la escuela. Asimismo, se cuenta con el apoyo de los cuerpos de seguridad y autoridades locales a la salida y entrada de los alumnos.

Como padres de familia estamos comprometidos con el trabajo que se realiza en la escuela y hacemos lo que nos corresponde en casa; entendemos que somos un equipo juntamente con las autoridades, el personal docente, personal de apoyo, administrativo y manual de la escuela para ver por la educación de nuestros hijos. Refrendamos nuestro apoyo a la escuela y reconocemos públicamente el trabajo que realizan por nuestros hijos.

Atentamente, los padres firmantes: Daniela Huchim C., María Idelfonsa Canché Uc, Ma. Mariana Domínguez Peh, Martha María Llanos May, María Manuela de Jesús Uitzil Cauich, Isabel Noemí Domínguez Chi, Mirna Irene Pérez Puc, Rosa Carmita Ricalde Nolasco y Greisi Angélica Mut C.