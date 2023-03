''Perrito sagrado'' obtiene un hogar

“Chino”, uno de los “perritos sagrados de Kukulkán”, ayer encontró un hogar donde tendrá una vida digna junto a otros cinco perritos.

Según un boletín, el animal fue rescatado de un ambiente hostil en las inmediaciones de Chichén Itzá, tenía el riesgo de perder la patita trasera derecha por una grave herida que presentaba.

La entrega del “lomito” a su nueva dueña, la señora Elizabeth Valerio Hernández, corrió a cargo de Lourdes Durán Leal, de la asociación protectora de animales Perpópolis.

Se hizo poco después de las nueve de la mañana en el predio 97-K de la calle 41 entre 56 y 58 del fraccionamiento Las Fuentes, de Progreso.

Minutos antes llegó el perrito a la puerta de su nuevo hogar, llevado por el director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo.

La señora Elizabeth salió de su casa y notoriamente emocionada expresó: “¡Bienvenido, ‘Chino’ a tu nuevo hogar”, en tanto que lo abrazaba y le besaba su cabecita. Muy noblemente, el can aceptó todos los apapachos y besos de bienvenida.

Al entrar en la casa, ella avisó a sus hijos: “Ya llegó el nuevo hermanito”. De inmediato lo llevó al patio donde se encontraban otros cinco canes (“Lola”, “Mía”, “Chiquitito”, “Chichín” y “Nena”), que también están bajo la custodia de la adoptante.

Al darse este encuentro de “Chino” con sus nuevos compañeros, solo hubo unos leves gruñidos de aparentes “celos” y en menos de dos minutos, luego de olfatearse entre sí, se generó un ambiente de “cordialidad canina”.

“¡Muchas gracias por adoptarlo!”, expresó Díaz Montalvo a Elizabeth, quien respondió: “Al contrario, gracias a ustedes por la confianza”.

La presidenta de Perpópolis expuso que cuando hizo la visita para verificar las condiciones del lugar donde estaría “Chino” no fue necesario hacer preguntas, ya que la ahora adoptante expresó que ha tenido otros perros que murieron de viejos, que cuenta con el respaldo de un veterinario, y la casa está cerrada.

“Se nota que ama a los animalitos y no me quedó la menor duda de que ‘Chino’ queda en las mejores manos”, agregó.

Acto seguido, Lourdes Durán procedió a la entrega formal del “perrito sagrado” mediante la firma de un contrato de adopción.

El documento, que establece una serie de compromisos, fue signado por aquella, por la señora Elizabeth y hasta el propio perrito que estampó su huella con improvisada “tinta de café”.

Luego, Díaz Montalvo entregó a la señora Valerio Hernández el carnet donde consta la atención veterinaria que recibió “Chino” en la Clínica Planned Pethood.

La señora Elizabeth expuso lo siguiente:

“Me siento muy contenta por la confianza que me dieron para adoptar al perrito… Me enterneció mucho su historia, que leí en redes sociales, porque me considero una defensora de los animales”.