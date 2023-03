Numerosas personas invaden terrenos ejidales y privados en Chicxulub Puerto

PROGRESO.- Un nuevo, grave problema de invasión de terrenos ejidales y de propiedad privada se registra en Chicxulub Puerto, comisaría de Progreso, donde llegaron varias personas que argumentan que no tienen casas para vivir.

Invasores afirman que rentan casa porque no tienen dónde vivir y son originarios de ese puerto, de la cabecera municipal y Flamboyanes, donde también hay numerosos casos de invasión de lotes.

Un amplio terreno de unas 10 hectáreas, que incluye un lote de propiedad privada en desuso y terrenos ejidales, es invadido desde el miércoles en la tarde.

La mayoría de los paracaidistas pasaron la noche en ese lugar y desde la mañana de hoy comenzaron a desyerbar y desmontar “los espacios que les asignaron por varias personas”.

Invasores trasladados en vehículos y anotados en una libreta

Cabe señalar que automóviles y camionetas trasladaron a las personas que invadieron el terreno y estacionaron cerca de los lotes.

Una mujer joven de blusa blanca y pantalones mezclilla anotaba en una libreta los nombres de las personas que llegaban a la zona de invasión y se les asignaban lotes de 7 metros de frente por 15 de fondo para que construyan sus viviendas.

Personas que ocuparon espacios en terrenos de Chicxulub Puerto

Los ocupantes aseguran que no tienen casa propia, viven en predios rentados, así que al enterarse que hay un terreno disponible en Chicxulub se trasladaron para ocupar un espacio.

El terreno invadido se ubica al final de la calle 19, al oriente de la capilla de la Caridad de Cobre, por la zona de los antros y la cuchilla donde está el área verde (ex módulo de basura) rumbo a Uaymitun.

Son unos 300 metros de largo por otros 300 ó 400 metros de fondo lo que mide ese amplio lote que hasta el miércoles solo era monte y ahora ya está desyerbado y ocupado.

Dicen que no es invasión, sino "ocupación de un terreno abandonado"

Las personas que lo ocupan son mujeres y hombres jóvenes, matrimonios, familias de adultos que dicen que no están invadiendo, sino ocupando un terreno abandonado para que construyan sus casas, tengan vivienda propia y dejen de pagar rentas que ahora, con la veda del mero, les es muy difícil de cubrir. Una mujer anotaba en una libreta los nombres y el lote que ocupaban los invasores en Chicxulub Puerto

Uno de los ocupantes, quien prefirió no dar su nombre, dijo que el terreno no tiene propietario pero antes de ocuparlo investigaron y llegaron a la conclusión que no tiene dueño, así que decidieron lotificarlo y que se reparta entre las familias que no tienen casa.

El “Chino”, pescador de este puerto, dijo que no tiene casa, paga renta, pero cada día es más difícil pagarla, así que se trasladó a Chicxulub para ocupar un espacio.

¿Quién reparte los lotes para la invasión en Chicxulub Puerto?

Marisol, una joven de esta, y otra compañera limpiaron un espacio para que construyan su vivienda.

Los ocupantes no identifican a la persona que reparte los lotes y tampoco dicen quién los convocó para invadir los terrenos.

Coinciden en que "se enteraron que están repartiendo terrenos" y como no tienen casa propia, pues se enlistaron para tener un espacio. Personas que ocuparon espacios en terrenos de Chicxulub Puerto

Acciones legales por la invasión de terrenos ejidales en Chicxulub

Luis Figueroa Aguilar, comisario ejidal de Chicxulub Puerto,señaló que parte de los terrenos que invadieron son ejidales, así que adelantó que van a tomar acciones legales para que desalojen esos lotes.

Afirmó que ignoran a quién pertenece el terreno privado invadido, "debe tener propietario y en cualquier momento va a presentarse".

Por lo pronto, el comisariado ejidal revisará los planos para determinar si están invadiendo los terrenos ejidales y anticipó que convocará a asamblea de ejidatarios para tratar el caso y acordar las acciones que se llevarán al cabo.

También señaló que ignora quiénes son los promotores de la invasión.