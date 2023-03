Clima en Yucatán. Nuevo frente frío se aproxima a la Península

MÉRIDA, Yucatán.— El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en su pronóstico para el día de hoy viernes, prevé que continúe el tiempo estable con ambiente de caluroso a muy caluroso, con cielo de despejado a medio nublado, soplarán vientos del sur y del sureste acompañadas de rachas de viento.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la máxima oscile de entre los 32.0 ° Celsius a los 38.0 °C en las primeras horas de la tarde y la temperatura mínima oscile de entre los 17.0°C a 24.0 °C en el amanecer de mañana sábado.

El Ciafeme-Uady también pronostica que se esperan altos valores de humedad al amanecer arriba del 90% y bajos valores de humedad del 35% para las primeras horas de la tarde.

Noticias Relacionadas Esperan lleguen más jóvenes en próximos cruceros a Progreso

Con relación a la sensación térmica (bochorno) se espera oscile de entre los 40.0 °C a 42.0 °C, la radiación solar sea de entre 1,000 a 1,100 watts/m2 y la radiación ultravioleta sea de entre 10 a 11 unidades.

El Tiempo en Mérida

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, informó que a las 6:03 a.m., la temperatura en Mérida era de 23°C, con humedad del 89% y viento del sur de 13km/h.

Frente frío número 41 llega a la Península

En otro tuit, Palma Solís anticipa que el frente frío número 41, denominado "Xaremi", traerá un fin de semana con tormentas y llama a la población a prepararse y tomar precauciones.

??El frente frío #Xareni (núm.41) nos traerá un fin de semana con tormentas. ¡Prepárense!



Aquí les explico la situación.https://t.co/Cwk61zwSbL — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) March 16, 2023

El experto prevé para este viernes ambiente caluroso con temperaturas que superarán los 35° Celsius para la Península de Yucatán, con mucho bochorno y lluvias de manera aislada.

Para mañana sábado, el frente frío 42 se establecerá como semiestacionario sobre el Golfo de México, lo que podría favorecer la formación de una línea de turbonada, que causaría tormentas sobre la Península.

Juan Antonio Palma pronostica que, para el próximo lunes, el frente frío número 41 estaría llegando al norte de la Península de Yucatán, ocasionando evento de norte fuerte en las costas de Campeche y Yucatán.

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.