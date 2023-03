Ya hay contrato por puente en Progreso

PROGRESO.— El viaducto elevado ya tiene concesionario: Operaciones Autovía Libramiento Progreso, sociedad anónima mexicana de capital variable, formada por las empresas Controladora de Operaciones de Infraestructura, ICA Infraestructura, Constructora Proser, Grupo Emprendedor Proser y DASA Distribuciones.

Estas cinco compañías ganaron, el 17 de enero pasado, la licitación que hizo Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) para otorgar una concesión estatal por 30 años para construir (incluye diseño), operar, explotar, conservar y mantener un viaducto que estará sobre la calle 82 de este puerto para los camiones que van de la terminal remota a la carretera Progreso-Mérida.

En la edición vespertina de anteayer jueves del Diario Oficial del gobierno de Yucatán, se publicó el contrato del título de concesión “GE-CONCESION-001-2023”.

En ese documento, se asienta, entre otros datos, que la concesionaria Operaciones Autovía Libramiento Progreso acredita su constitución mediante Testimonio Notarial No. 119,102, de fecha 26 de enero de 2023, otorgada ante la fe de la Notaría Pública No. 140 de Ciudad de México, y fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, con el folio mercantil No. 2023007764 de fecha 31 de enero de 2023.

Apoderados legales

Esteban Sánchez Ramos y Rolando Mendoza Hijuelos acreditaron ser apoderados legales de Operaciones Autovía Libramiento Progreso con testimonio notarial No. 119,190 de fecha 9 de febrero de 2023 otorgada igual por la Notaría Pública No. 140.

En el título de la concesión se asienta que la concesionaria debe obtener los siguientes permisos en coadyuvancia con el Incay:

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión Federal de Electricidad, Centro Nacional de Control de Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Administración del Sistema Portuario Nacional, Manifestación de Impacto Ambiental y el dictamen respectivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, antes de la construcción del libramiento, incluyendo las autorizaciones para el cambio de uso de suelo, que dictamine la autoridad competente.

También los estudios de impacto ambiental que sean necesarios para obtener las autorizaciones de ley a las obras adicionales, ampliaciones y mejoras, incluyendo las fianzas que le pudieran requerir para el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental.

A partir de la fecha de inicio de vigencia de la concesión, la concesionaria será la única responsable de cualquier daño o pérdida causada al Incay en virtud de actos o hechos realizados o causados en el Libramiento.

Topografía

En la calle 82 de este puerto, el lunes 13 comenzaron los trabajos de topografía para marcar en esa vía los sitios donde se perforará para construir el viaducto. La obra física aún no empieza.

Por su parte, los vecinos de las calles 82, 84 y 86 se reunieron anteanoche con la senadora morenista Verónica Camino Farjat para hablar del viaducto elevado y de los amparos que pidieron para evitar la obra.— Gabino Tzec Valle