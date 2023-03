YucatÃ¡n. Aun con mal tiempo siguen invadiendo terrenos en Chicxulub Puerto

El mal tiempo no detuvo la invasión de terrenos en Chicxulub Puerto.

PROGRESO.- El intenso norte que azotó al puerto desde las primeras horas del domingo no impidió que continuara la invasión de terrenos en Chicxulub Puerto, donde se pudo ver lallegada de vehículos y personas para delimitar áreas incluso bajo la lluvia.

Se constató que durante la mañana había por lo menos un centenar de personas trabajando de levantar improvisadas casas de madera, tela y cartón, así como un flujo constante de vehículos que iban y venían llevando maderas y otros materiales para la construcción.

Aumenta la zona de invasión de terrenos en Chicxulub Puerto

La zona invadida se extiende ya a más de 500 metros lineales por 100 de fondo, incluso algunos comienzan a salir del àrea habitada de Chicxulub, acercándose ala carretera que lleva a Uaymitún.

También comienzan a abarcar algunos terrenos que no forma parte del ejido, sino que son propiedad privada, cuyos dueños se desconoce si interpondrán alguna denuncia.

Por su parte, los ejidatarios continúan a la espera de una respuesta de las autoridades a su demanda de que detengan la invasión.

Imagen de la zona de invasión de terrenos en Chicxulub Puerto

Advertencia de ejidatarios a las autoridades

Según indicaron ayer sábado tras manifestarse a la entrada del Sendero Jurásico, de no ver respuesta de las autoridades tomarán medidas por su propia mano.

Asimismo, vecinos y ejidatarios inconformes realizaron el viernes pasado un plantón en el Ayuntamiento para pedir la intervención de las autoridades municipales.

En respuesta, el alcalde Julián Zacarías aseguró que está al tanto del problema y les pidio que no se metan a la zona invadida, que no peleen, que se mantengan a distancia.