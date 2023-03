Ofrece recompensa por su mascota: un ganso

MOTUL.— Un motuleño ofrece pagar una recompensa de 300 pesos a la persona que le entregue un ganso hembra que es de su propiedad, pero salió de su casa a la calle y dejó “triste” a otro ganso que es su pareja.

En su cuenta de Facebook, Simón Pool Ciau publicó el viernes pasado en la noche: “Mi ganso salió volando de su área a la calle y pudo haber entrado en cualquier casa.

“Su compañero, mi ganso ‘Charly’, está triste y llorando. Ojalá (alguien) se compadezca de él y traiga de vuelta a su compañera. Gracias”, agregó.

Pool Ciau publicó la foto del letrero que puso en su domicilio y dice: “Se gratificará a quien traiga un ganso que salió a la calle cerca de la tienda Diconsa. Gratificación 300 pesos. Kaxatha. Atentamente, don Simón”. Kaxatha es comisaría de este municipio.

Indicó que “uno que anda en una camioneta roja lo jaló de su cuello” pero no ha devuelto al ave.

Don Simón es el motuleño recordado porque se hizo viral el clip que publicó el pasado 24 de febrero: “Sears no me entiende, cierran la tienda del centro (de la ciudad de Mérida), vengo a Altabrisa (también en Mérida) a pagar y me encuentro que abren a las 11 de la mañana, Sears no me entiende que hay que trabajar”.

El clip alcanzó más de 6,000 compartidas y más de 7,000 reacciones en cuestión de horas; llevó a don Simón a conceder entrevistas y generó memes en redes sociales.

Ahora, don Simón busca a su mascota: un ganso extraviado desde el viernes.— Miguel Ángel Cárdenas Pech