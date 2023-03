Niegan a gremios permiso de baile en Progreso

PROGRESO.— Integrantes de tres gremios en honor de San Telmo se quejaron de que Alfredo Salazar Rojo, oficial mayor de la Comuna, en claro desconocimiento de las tradiciones del puerto, les dijo que solo reconoce al gremio de Pescadores en la fiesta del patrono de los hombres de mar y es el único al que le darán permiso municipal para organizar bailes.

Reunidos anteayer lunes al mediodía en el parque principal de esta ciudad, Miguel Tzec Lira, Carlos Cen Uicab y Jorge Manzanilla Torre, presidentes de los gremios Fe, Esperanza y Caridad, Vecinos y Obreros, y Agricultores, informaron que Salazar Rojo, a pesar que no es el director de Espectáculos municipal, les negó el permiso para hacer sus bailes en el día que cumplen con su promesa a San Telmo.

Manzanilla Torre, del Gremio de Agricultores, dijo que desde hace 32 años de manera consecutiva organizan un baile y la Dirección de Espectáculos del Ayuntamiento dio la licencia para que soliciten otros permisos.

Contrastó que en el año 2019 (en el primer trienio del hoy alcalde Julián Zacarías Curi), la Comuna les dio permisos, pero ahora el oficial mayor se niega con el mencionado alegato.

En claro desconocimiento de las tradiciones, Salazar Rojo me dijo que, además, en Progreso no hay agricultores y por ese motivo ese gremio no existe, expresó.

Tzec Lira, Cen Uicab y Manzanilla Torre narraron que anteayer acudieron al Palacio Municipal para hablar con Salazar Rojo, pero éste no los atendió; de manera grosera se retiró y solo les dijo que no hay permisos para bailes.

Ante ello, pidieron cita con el alcalde para exponer el caso y les expida los permisos para los bailes que sirven para recaudar fondos para los gastos de la entrada y salida de los gremios.

Explicaron que son nueve gremios, y los que hacen bailes en sus locales o afuera de sus casas (en la calle) son Fe, Esperanza y Caridad, programado para el sábado 29 de abril; Trabajadores del Mar, domingo 30; Vecinos y Obreros, lunes 1 de mayo; Familiar Cristiano, viernes 5; Agricultores, sábado 6, y Pescadores domingo 7 y lunes 8 de mayo.

La fiesta de San Telmo se inicia el viernes 14 de abril, con la bajada de la imagen después de la misa de las 7 p.m.— Gabino Tzec Valle