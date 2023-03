Tizimín también es turismo

TIZIMÍN.— Además de la emblemática iglesia de los Tres Reyes y el edificio Franciscano del Ex convento, el municipio ofrece como parte de sus atractivos turísticos una variedad de cenotes, el zoológico La Reina, una laguna y parques ecoturísticos para disfrutar en familia o en pareja para esta temporada vacacional que se avecina.

Uno de los sitios más visitados que tiene Tizimín es el parque zoológico y Botánico “La Reina”, un centro recreativo donde la entrada es gratuita y dónde son el centro de atracción felinos como tigres de Bengala, mamíferos como el hipopótamo y una variedad en aves como guacamayas y avestruces.

Aunque el municipio no siempre es parada obligada del turismo, no faltan visitantes nacionales y extranjeros que se ven atraídos por el santuario de los Tres Reyes y el retablo que resalta en el interior del templo al que no dudan tomarle fotografías de la fachada de la parroquia y el edificio del ex convento.

Sin embargo, también existen otros sitios considerados turísticos y que la gente suele buscar para tener un mayor contacto con la naturaleza, como el cenote Kikil ubicado a escasos 5 kilómetros de Tizimín.

La zona es administrada por una asociación civil quien le ha dado vida al lugar con pequeños senderos, áreas de descanso , restaurante y el balneario de agua dulce.

Otro cenote que últimamente ha sido de los más visitados, por su impresionante bóveda, es el ubicado en la comisaría de Tixcancal llamado “Aka’ab Che’en” que significa cenote obscuro.

El lugar cuenta con un parque ecoturístico donde los visitantes puedes disfrutar el avistamiento con aves, biofertilización, viveros, lombricomposta así como el baño en el cenote.

La tarifa que se cobra para ingresar al lugar es de 50 pesos por persona y se ubica a 200 metros de la comisaría.

Otro ojo de agua que la misma comunidad comenzó a fomentar hace algunos meses es cenote de Santa Cruz que se encuentra en la comisaría de Chan Cenote.

El sitio tiene desde senderos, palapas para tomar descanso, áreas para acampar, sanitarios y balneario que incluye también una bóveda en su alrededor.

El costo para ingresar al parque turístico es de $60 por persona, además hay en renta hamacas y salvavidas.

En la comisaría de Popolnah se ha logrado consolidar la laguna Nachi Cocom donde incluso la agrupación que administra el lugar ya cuenta con restaurante e incluso ofrece parques que incluyen desde comida, el paseo por la laguna, renta de kayaks, la visita al mirador así como la estancia en las áreas de descanso.

El cobro por ingreso por persona va desde $220, $400 hasta $550, sus platillos son a base de carnes o mariscos.

Por último y no menos importante está el puerto de El Cuyo ubicado a una hora de Tizimín, es el paraíso de los lugareños, los mismos tizimileños y hoy hasta de extranjeros que ya radican en la comunidad.

Francisco Esperón López director de fomento económico y turismo del Ayuntamiento señala que estos han sido los principales sitios que han buscado consolidar impulsando a la gente que ahí labora con capacitación o apoyos que han solicitado.

Dice que sobre todo los cenotes de la comisaría de Tixcancal y de Chan Cenote han dado cambios radicales donde inclusive la mentalidad de la gente que está a cargo es otra, pues tienen la visión de ir creciendo.

Además dice que han ido impulsando a los artesanos de las comisarías que estaban rezagadas pues sus artículos no se difundían y mucho menos había esa capacitación de emprendimiento.

Aprovechó para invitarlas a que traigan a la cabecera Municipal sus artesanías y las expongan en la expoemprendedores que se realiza en fines de semana.

El funcionario dijo que a las personas de comisarías se les da el beneficio de no cobrarles renta de piso, toldos o mesas que llegarán a necesitar.— WENDY UCÁN CHAN