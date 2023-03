Trabajadores del Tren Maya en Valladolid denuncian presiÃ³n para que renuncien

VALLADOLID.— Cada vez se intensifican las quejas de malos tratos de trabajadores que se emplearon en el proyecto del Tren Maya, y el objetivo, según deducen algunos, es presionarlos para que renuncien y no les paguen sus liquidaciones y luego la empresa en la que trabajan contrate a gente que vive en comunidades por donde está pasando el avance del proyecto.

En su momento hemos publicado que la empresa “Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) tiene bajo su responsabilidad el tramo cuatro del proyecto del tren maya desde Izamal a Cancún, cuya sede es Valladolid, por lo que mucha gente local fue empleada desde que inició el plan.

Sin embargo el avance de la obra los va llevando cada vez más hacia Cancún e Izamal, cerca del municipio de Dzudzal, por lo que los locales son llevados a esos puntos, en donde los obligan a permanecer toda la semana, dejando a sus familias, de tal modo que solo tienen un día de descanso para poder llegar a verlos.

Justamente debido al avance de la obra, de repente les dicen que se tienen que ir a otros tramos y permanecer en sus campamentos toda la semana, lo que molesta a los empleados locales, pero si no aceptan son amenazados con darles de baja.

Acusan con darles de baja, ya hay desempleados

En caso de no aceptar se considera como un rechazo al trabajo y es una baja automática sin derecho a sus liquidaciones, además que no les pagan sus viáticos, incluso les dicen que no hay transporte para que los lleven de esta ciudad hasta los puntos donde son enviados por tal motivo les piden que se queden toda la semana donde los mandan.

De acuerdo con datos obtenidos ya son varios trabajadores que han renunciado y ahora se enfrentan al desempleo en esta ciudad, solo algunos restaurantes y hoteles están contratando meseros, cocineros, lavaplatos, entre otros, pero al menos los que han renunciado desconocen ese tipo de trabajo.

La construcción de los cuatro carriles de la autopista, al menos hasta la caseta de Pisté y hasta Sisbicchén, tomando como punto de partida esta ciudad, ya se tiene un buen avance: en el caso de la instalación de los rieles para el tren, también está avanzado, de modo que los tramos con más atrasos son los que están en el municipio de Izamal.

Tomando como referencia la caseta de Pisté y hacia Cancún, están trabajando fuerte de la frontera de Yucatán hacia Quintana Roo.

Esto implica que las empresas subcontratados por ICA prefieren contratar a gente de las comunidades intermedias desde esta ciudad hasta Cancún como es el caso de gente de Chemax, Xcan y de Quintana Roo como Nuevo Xcán, Ideal, Cedral, Ignacio Zaragoza, solo por mencionar algunos de ese lado quintanarroense.