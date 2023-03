Alcalde de Progreso dice que la gente no quiere “choros mareadores”

PROGRESO.— ¿Alcalde, se ve como gobernador? Lanzó la pregunta un reportero de un medio digital a Julián Zacarías Curi en una improvisada rueda de prensa al término de la presentación ayer de la App Marinero.mx., para conocer la opinión del primer edil sobre sus aspiraciones a la gubernatura de Yucatán.

“Me veo como un ciudadano que seguirá trabajando con mucho orden en mi ciudad al grado de poder dejar un legado para bien que te de las bases y las fortalezas para seguir avanzando contundentemente en Yucatán, y si algo me queda claro es que la gente no quiere palabras ni choros mareadores, es lo último que hago, lo que hacemos es dar resultados y ser transparentes, esa es la mejor fórmula”, dijo a manera de respuesta el alcalde.

Todo lo que se está haciendo en Progreso, afirmó, está permeando en todo Yucatán, esa es la percepción de los yucatecos que opinan y ahí están los números de esas opiniones.

¿Algún proyecto para representar al pueblo en el Congreso? preguntó otro reportero.

En verdad son temas que no me inquietan, señaló el alcalde, e indicó que en estos momentos está trabajando por Progreso y con visión clara para servir a Yucatán.

En la charla con los reporteros el alcalde mencionó que pronto se van a entregar las obras de la nueva unidad deportiva “que va a quedar de primera”.

También se entregará el campo deportivo de Chuburná, así como el mercado municipal de esta ciudad al que se le dio mantenimiento importante.

Otros trabajos que realiza el Ayuntamiento, agregó, es el mantenimiento de la iglesia de la Purísima Concepción y San José, los cuales deben terminar en breve. También se entregará restaurada la pig beach “que está quedando espectacular, que se volvió lugar favorito de los visitantes, cerca de 2,000 paseantes lo visitan todas las semanas.”.

Obras en el puerto

Mencionó que se van a iniciar obras nuevas, como más calles en las colonias y comisarías, más espacios recuperados y de convivencia con la familia.

Anunció que se van a mejorar los muelles de Chuburná y Chicxulub, la ría de Chelem y un muelle para esa comisaría con apoyo del gobernador Mauricio Vila Dosal, “así que vienen muchas cosas buenas que podrán apreciar todos los yucatecos”.

También comentó que la Casa del Pastel, que será un restaurante y deberá entrar en servicio en breve, es un atractivo del puerto y que se convenció a los dueños para que lo restauren porque estaba abandonado:

“Se les dejó un aviso rudo, enseguida aparecieron, lo transformaron y convirtieron en restaurante”.

Y la cafetería del Museo del Meteorito donde ya comenzaron a hacer las pruebas, debe comenzar a operar en breve.