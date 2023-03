Entregan en Kanasín 300 certificados

KANASÍN.— Como parte del combate al rezago educativo en esta ciudad, anteayer viernes se llevó al cabo la entrega de 300 certificados de primaria y de secundaria en beneficio de igual número de personas, en evento que encabezó el alcalde Edwin Bojórquez Ramírez.

Esta fue la segunda entrega en su tipo realizada a través del programa de Combate al Rezago Educativo, que impulsa el gobierno del Estado, por lo que se llegó a 780 el número de beneficiarios kanasinenses en obtener ese importante documento educativo.

El programa tiene como principal objetivo que las personas que por algunas circunstancias no hayan podido concluir sus estudios, obtengan su certificado de primaria o de secundaria, lo que les permitirá aspirar a mejores condiciones de empleo, de ingresos económicos o continuar sus estudios.

“Cambia la vida”

“La educación cambia la vida de las personas y por supuesto genera mejores condiciones de desarrollo para la comunidad. Hoy felicito a cada uno de los que reciben su certificado, con el que estoy seguro tendrán mayores y mejores oportunidades laborales y de crecimiento profesional. Nuestra administración, en coordinación con el gobierno de Mauricio Vila, trabaja en la búsqueda de igualdad de condiciones y de preparación para todos y todas”, resaltó el alcalde Bojórquez Ramírez.

En su intervención, el primer edil indicó que “la educación no puede verse como un privilegio, sino como el derecho que todas y todos tienen para transitar a mayores y mejores niveles de bienestar”.

Añadió que “la entrega de los certificados no debe verse solamente como un asunto de superación personal, sino también como un tema de equidad y de justicia social para la población”.

A la entrega no solo asistieron estudiantes que recibieron sus documentos, sino también sus familiares, quienes se mostraron orgullosos por el logro alcanzado.

“Ya había pensado en terminar mis estudios de secundaria, pero vino la pandemia y tuve que ponerle una pausa. Me siento orgulloso y bien conmigo mismo porque con este certificado me demuestro que no tengo límites. Tuve un accidente y saliendo de esto ya podré buscar un mejor empleo”, comentó Eduardo Baeza, quien con 29 años logró culminar este día sus estudios de secundaria.

Don José, con 76 años, demuestra que no existen límites y que ahora “nosotros también podemos lograr terminar la escuela, sin importar la edad que tengamos”. Recordó que en su niñez ir a un plantel educativo era difícil, pero siempre fue una meta que quería cumplir, por lo que recibir este certificado de primaria lo llena de alegría.

Este mérito personal llena de orgullo a cada una de los que hoy recibieron su certificado, el cual conlleva acompañamiento y asesoría en la aplicación de exámenes para terminar la primaria y secundaria.

En la entrega también estuvieron presentes la maestra Brenda Ruz Durán, en representación del Secretario de Educación, Liborio Vidal; el regidor de educación, Aarón Solís Herrera; la presidenta del DIF Municipal, Raquel Balam Rocha, y, Miguel Ramírez, director de Educación de Kanasín.