Tres décadas de servir a Dios, celebran sacerdocio en Umán

UMÁN.— Con mariachi y pastel es como feligreses de la parroquia de San Francisco de Asís de este municipio, celebraron el XXX aniversario de ordenación sacerdotal del párroco Francisco Mukul Domínguez.

En la celebración, el presbítero Mukul Domínguez expresó: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad; después de 30 años sigo diciendo lo mismo como el primer día de mi consagración”.

En una celebración realizada anteanoche viernes en la iglesia de la cual es párroco, el padre Mukul Domínguez estuvo acompañado por los sacerdotes Juan Martín Méndez Bojórquez, de la parroquia El Señor de las Ampollas, de Kinchil; Juan Pablo Vera Novelo, de la parroquia La Inmaculada Concepción, de Chocholá, y el vicario Adrián Gutiérrez Cano.

“El 24 de marzo de 1993 el entonces Arzobispo Manuel Castro Ruiz me ordenó sacerdote; en mi caso estuve solo, pues a mis compañeros ya los habían ordenado. La razón es porque lo pensé mucho hasta que me decidí a solicitar la consagración, por lo que al principio no me creía el ser sacerdote y me dijeron ‘pues créelo’. Ya han pasado 30 años y sigo sin creer que Dios me acompaña desde entonces”, dijo el sacerdote Mukul Domínguez.

“Es por eso que sigo diciendo ‘aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad’, ya que tengo que darle gracias a Dios por sus bendiciones y por haberse fijado en mí, lo cual me anima a seguir adelante ya que quiero seguir acompañado de él; también agradezco a todas las personas que me han acompañado a través de todos estos años, por lo que me encomiendo a sus oraciones por las vocaciones sacerdotales”, concluyó el homenajeado.

En la página de Facebook de la parroquia se publicó una felicitación al padre Mukul, que dice:

“¡Felicidades por su XXX aniversario de ordenación sacerdotal!

“Que Dios siga derramando muchas bendiciones sobre usted, le conceda mucha salud y paciencia para que pueda seguir adelante.

“Que María Santísima lo cubra con su Manto para que siga cumpliendo con su misión para que guíe a la iglesia con fe, amor, paciencia y fortaleza en los momentos de tristeza, soledad y adversidad para que pueda continuar a la defensa de nuestra fe católica.

“De corazón, gracias y felicidades de parte de toda la comunidad.

“Sacerdotes como usted hacen de la iglesia católica un lugar mejor.

“Gracias por conducirnos al camino correcto”.— Carolina Uc Quintal.