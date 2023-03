Sigue dañado el proyector del videomapping

VALLADOLID.— A unos días de iniciarse las vacaciones de Semana Santa, el videomapping que se proyecta en el exconvento de San Bernardino de Siena tiene deficiencias desde hace meses, porque varias de las luces y proyectores se encuentran en mal estado.

El deterioro del videomapping se comenzó a observar desde diciembre pasado, cuando solo se podían observar escasas imágenes de color rojo.

En su momento no se dio ninguna explicación.

Se dio aviso del deterioro del equipo a la dependencia estatal Cultur, que se encarga de dar mantenimiento al videomapping.

Pero hasta la fecha no se ha reparado el proyector.

De acuerdo con datos recabados, el sector hotelero no está enviando a sus huéspedes al lugar para no evidenciar que no funciona el producto que las autoridades municipales promocionan internacionalmente.

Sin embargo, a unos días de empezar las vacaciones de Semana Santa, turisteros de Valladolid manifestaron su preocupación porque el videomapping es uno de los espectáculos por el que muchos turistas se quedan a dormir en este Pueblo Mágico, de modo que al no ofrecerles lugares de entretenimiento, los visitantes se podrían decepcionar.

Los hoteleros se han comunicado con los funcionarios de Cultur, pero la respuesta es la misma: que están trabajando en el tema.

Sin embargo, dijeron, no les dan fecha para reparar el proyector.

Eso aumenta la preocupación de los hoteleros, debido a que las vacaciones de Semana Santa están en la vuela de la esquina.

Prestadores de servicios turísticos comentaron que hay visitantes que van en las noches al parque del barrio de Sisal y se sientan frente al exconvento de San Bernardino para esperar que se inicie la proyección, pero los mismos vecinos les informan que los equipos están en mal estado.

En cuanto al videomapping de la parroquia de San Servacio que anunció el gobierno estatal, aún no se concreta, pero se podría inaugurar en mayo próximo, durante los festejos del aniversario de la fundación de Valladolid, se averiguó.

De manera oficial, aún no hay informes.— Juan Antonio Osorio Osorno