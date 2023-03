Lideresa critica las detenciones en un terreno invadido en Progreso

PROGRESO.— Silvia Kantún Cruz, conocida lideresa de colonias de este puerto, negó ayer lunes que el alcalde Julián Zacarías Curi haya ordenado la invasión de un lote en Chicxulub Puerto, negó que la ocupación del predio tuvo un fin político y aseguró que la gente decidió invadir porque necesita un terreno para tener casa propia.

En contraste, afirmó, “la detención de gente inocente” fue arbitraria, sí tuvo un fin político y tendrá un costo político en las elecciones del 2 de junio de 2024.

Silvia Kantún fue entrevistada a raíz de que circula un vídeo en el que ella le dice al comisario municipal de Chicxulub Puerto, Miguel Canul Durán, que ese terreno de la cuchilla de Chicxulub (en la salida a Uaymitún) no tiene dueño, que ella sacó el croquis “y se lo llevé a Julián Zacarías y él me dijo que ‘ese terreno le corresponde a Flamboyanes’... y por eso me atreví a meter a mi gente”.

Ayer, la lideresa precisó que ese vídeo fue grabado el lunes 20 pasado (el día que a las 3 de la madrugada la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, estatal desalojó a unos 300 invasores y detuvo a 42 personas).

Narró que a las 4 a.m. del lunes 20 ella acudió a Chicxulub, luego que le avisaron del caso, y cuando amaneció ella y su gente fueron a hablar con el comisario, como primera autoridad de esa comisaría, y le dijeron, entre otras cosas, ¿por qué sacaron y detuvieron a la gente?, pero él no les dijo nada porque no tuvo nada que ver.

Entrevistada en su casa del poniente de la ciudad, Silvia Kantún narró la historia de la invasión del predio de la zona de antros de Chicxulub Puerto, y el desalojo con saldo de 42 detenidos (tres fueron liberados y 39 están en el penal de Mérida).

La entrevistada dijo que hay mucha necesidad de vivienda en el puerto, de gente que no tiene dónde vivir y está amontonada en casas.

De ahí que, como lideresa, hace varios meses ubicó el terreno abandonado durante 50 años, averiguó y se enteró que no tiene dueño, ella elaboró un croquis y se lo llevó al alcalde, éste le dijo que pertenece a Flamboyanes, pero ella le aclaró que es de Chicxulub y es un baldío.

“El alcalde me pidió el croquis y se lo dejé, me dijo que me aguantara, que no hiciera nada, nunca me dijo que invadamos”, aseguró.

“El caso se lo planteé a mi gente, pues unas 30 o 40 personas que no tienen casa necesitan de un terreno y ellos decidieron invadir por cuenta propia.

“Pero luego la gente de Chicxulub lo vio y se metió para ocupar un terreno.

“Enviada” por el alcalde

“Días después de la invasión (que según los invasores comenzó el martes 14 pasado), vino a verme a mi casa Ivonne Rassam Jiménez, de parte del alcalde, y me dijo que le pida a mi gente que desaloje los terrenos.

“Pero le dije que Julián (Zacarías), quien tiene aspiraciones políticas, es quien debería de ir, hablar con la gente, pedirles que desalojen y llegar a un acuerdo para que les den terrenos para sus casas”, expresó la lideresa.

(Ivonne Rassam fue edil de 2018 a 2021 y su hija Claudette Gamboa Rassam es regidora de Progreso ahora).

“Julián (Zacarías) nunca ordenó la invasión de los terrenos, nunca me dijo que lo haga, pero después que los invadieron mandó a Ivonne Rassam para hablar conmigo, y mi respuesta fue que vaya el alcalde a hablar con los invasores”, insistió.

“En mi opinión las invasiones no fue (con fin) político, fue por necesidad de vivienda”, expresó.

“Pero, en cambio, las detenciones sí tienen un fin político. ¿A quién benefician? ¿Quién queda bien con los ricos, pero queda mal con los pobres, que son los que votan y eligen?”, preguntó.

¿Va a pedir la intervención del alcalde y del gobernador para que liberen a los detenidos?

“Un empresario pesquero ya retirado de la política me dijo en una ocasión que solo me debo arrodillar ante Dios, así que no me voy a arrodillar ante Julián (Zacarías) ni ante el gobernador (Mauricio Vila Dosal)”, respondió sobre ambos políticos emanados del Partido Acción Nacional (PAN).

“Se hará justicia y la arbitraria detención de gente inocente tendrá un costo político”, consideró.

“Los pobres son lo que votan y eligen a las autoridades, no los ricos y gente de los cruceros”, indicó.

“Pero a los necesitados, a los que necesitan de una vivienda no los ayudan y, encima, los detienen y encarcelan; mucha gente inocente está presa, la detención fue arbitraria.

“El caso, en mi opinión, tiene un fin político y considero que quien está detrás de esa injusticia con solo levantar un dedo puede ordenar la liberación de todos los detenidos.

“Quien dio la orden con solo levantar un dedo puede ordenar la liberación de los presos”, subrayó la lideresa, quien no identificó al político al que alude.

Sobre los señalamientos de que ella llevó a los invasores al predio y luego abandonó a los 39 recluidos en el penal, Silvia Kantún respondió que no encabezó la invasión, “ellos fueron los que decidieron invadir, pues mi mamá está enferma, en cualquier momento se muere, y la estoy atendiendo”.

Asimismo, dijo, no ha dejado sola a su gente detenida, los días que estuvieron en los separos les llevaban alimentos, reunieron dinero, muchos empeñaron sus pertenencias para tener los recursos, están gastando mucho dinero para pagar abogados y poder obtener la liberación de los presos.— Gabino Tzec Valle