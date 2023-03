Incertidumbre en Chicxulub; comisario explica daño a familiares luego de desalojo

PROGRESO.— Hay preocupación e incertidumbre en la comisaría de Chicxulub Puerto al conocerse que los 39 detenidos en un desalojo fueron vinculados y permanecerán en prisión mientras dura el proceso.

Esta situación afecta a las familias, que pasan por serios apuros económicos, dijo el comisario municipal Miguel Ángel Canul Durán.

Como informamos, la jueza de control Yadira Garrido Colonia determinó ayer en la mañana el auto de vinculación a proceso de las 39 personas detenidas en Chicxulub Puerto.

El comisario municipal de Chicxulub comentó al respecto que la noticia c ausa preocupación e incertidumbre de ese puerto porque, si bien no tiene la cifra exacta, al menos 20 vecinos de esa comisaría están detenidos y sus familiares pasan por una situación muy crítica, no tienen los recursos suficientes con los que pagar a los abogados para que los defiendan y tramiten su liberación.

Canul Durán expuso que desafortunadamente muchas personas se dejaron manipular y engañar para que invadieran los terrenos, les prometieron que serían para ellos y no los sacarían, se confiaron a sabiendas que se cometía un delito.

En Chicxulub, agregó, en la mañana (de ayer) nos enteramos que los detenidos seguirán en prisión, fue una noticia que afectó a la comunidad.

El caso causa daño colateral, apuntó. Las más afectadas son las familias que no han descansado desde el día de las detenciones, el lunes pasado, es una situación muy complicada que viven los detenidos y sus familiares.

Grabación de desalojo

Al comisario se le preguntó por el caso de la lideresa Silvia Kantún Cruz, quien el mismo lunes 20 acudió con un grupo de personas a su casa, incluso en redes sociales circula un vídeo de ese encuentro.

Miguel Durán respondió que la lideresa lo fue a ver y se presentó como representante de un grupo de personas, además que solicitó convocara a una asamblea, pero el comisario no aceptó, pues no está de acuerdo con las invasiones y le pidió a Silvia Kantún que se retirara de su casa.

“Antes de retirarse Silvia Kantún y de repetir varias veces que con quien me tengo que pelear es con Julián (Zacarías Curi, el alcalde) y no con la gente, me dijo que era inevitable el baño de sangre”, explicó.

“Está claro que esa lideresa de Progreso fue promotora de la invasión de los terrenos”, agregó, “las lideresas de Chicxulub no intervinieron, se les pidió que no intervengan para no complicar las cosas”.

En una entrevista el lunes pasado, la lideresa informó que le pidió al diputado por el IX Distrito local, Erik Rihani González, su apoyo para el movimiento de la invasión de los terrenos “a cambio de que lo apoyemos con nuestro voto, pues tiene sus aspiraciones en la política, para la alcaldía”.

Sin embargo, precisó Silvia Kantún, el legislador del PAN nunca respondió el mensaje, “con lo que entendemos que no contamos con su apoyo y, por tanto, Erik Rihani tampoco contará con el apoyo de mi gente”.— GABINO TZEC VALLE