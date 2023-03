Alcalde de Peto niega robo a su casa

PETO.— A través de páginas de internet se difundió que anteanoche miércoles se registró un robo en la casa del alcalde Renán Jiménez Tah, en el fraccionamiento Vivah, donde supuestamente habrían sustraído material de construcción.

Sin embargo, el primer edil negó esta versión y señaló que los uniformados solo realizaban un recorrido de rutina en ese sector.

“Se me hizo extraño ver que circulara en internet un supuesto robo en mi casa, incluso me comuniqué con el director de la Policía para preguntarle al respecto y me dijo que no hubo ningún reporte de hurto, y que más bien estuvieron en sus recorridos de rutina.

Los oficiales vieron a dos jóvenes en el sector, que no son de allí y se le invitó a retirarse, “pero no hubo ningún robo”, reiteró.

“Si bien había presencia policiaca en el fraccionamiento, es porque hubo final de sóftbol y estaban los elementos viendo la circulación vial para evitar algún accidente, debido a que muchas familias asistieron al encuentro deportivo”, abundó Jiménez Tah.

Roban una moto

Por otro lado, ayer jueves se reportó el hurto de una motocicleta, en la calle 29 entre 30 y 32, a espaldas de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en el Centro.

Sobre este hecho circula un vídeo en el que aparece una persona que llega al lugar donde se encontraba dicho vehículo, vigila que no haya nadie y logra poner en marcha la motocicleta para luego huir del sitio.— Miguel Ángel Moo Góngora