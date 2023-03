Educan contra el bullying en escuelas de Tizimín

TIZIMÍN.— Planteles de esta ciudad continúan con las tareas de prevención para frenar el avance del acoso escolar, o bullying, cuando aún está fresca en la memoria el recuerdo de un desenlace trágico a causa de la práctica en un colegio de la Ciudad de México.

Enseñan a identificar síntomas de bullying

Bullyng escolar, ciberbullyng y las adicciones, fueron parte de los principales temas que se trataron ayer en la telesecundaria Rosa María Ruz Rejón, con mayor énfasis en los signos de alerta que los padres de familia deben tener hacia los hijos.

En la localidad se han dado varios focos rojos en las escuelas de nivel secundaria y bachiller por casos de acoso sexual, por el consumo de sustancias nocivas o alcohol, así como también situaciones de bullyng dentro y fuera de las escuelas.

Esto pone en alerta a las autoridades educativas, pero también al gobierno para tomar acciones, pues aunque es un secreto a voces, los mismos docentes y directivos ocultan su existencia en las escuelas.

Ayer en la telesecundaria estuvieron enviados de tres dependencias: del Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), y del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey), quienes hablaron a los padres de familia de los problemas latentes que hay en las escuelas en la actualidad.

Incluso los de Cepredrey dieron a conocer los resultados de las encuestas del programa de Prevención del consumo del alcohol y sustancias nocivas del Plan Youth que recientemente anunció el gobernador Mauricio Vila tras aplicarse en escuelas secundarias.

Padres de familia quedaron sorprendidos al escuchar algunos datos sobre el consumo de alcohol, de los cigarros electrónicos así como la falta de confianza de sus hijos hacia ellos.

Del CAPA, la psicóloga María Eufemia Cemé Uh habló del bullyng escolar y explicó cómo los padres de familia son culpables de las conductas que asumen sus hijos en las escuelas por usar etiquetas ya sea al dirigirse a los familiares o vecinos.

“Enseguida les ponen apodos a la gente desde ‘gordo’, ‘flaco’, ‘borracha’, siendo esto ejemplo para los hijos que al final terminan aplicando en sus aulas o con otros compañeros del plantel.

“Me ha tocado casos de niños que ya tienen ideas suicidas porque en la escuela le dicen gordo, se burlan de él diciéndole que ‘solo sirve para cochinita’”.

“Desde casa nosotros, padres de familia, comenzamos con la educación. No solo es responsabilidad de maestros, sino de padres”.

La psicóloga dijo que normalmente quien ejerce violencia en la escuela es porque tiene problemas en casa donde hay consumo de drogas, alcohol o violencia.

Añade que hay muchos casos que se dan, pero los padres lo dejan pasar y no toman acciones a tiempo, antes que sea demasiado tarde.

Detalla que cuando algún niño ya sufre bullyng suele presentar depresión, ansiedad o ideas suicidas porque no soporta lo que le pasa por la humillación que vive, además que tiene baja autoestima pues no se siente a gusto con su cuerpo.

Además, dice que hay signos de alerta en los que deberían poner atención los padres de familia: “Comienza a decir de la nada que no quieren ir a la escuela; mucho ojo, quiere decir que algo está pasando, se aíslan, no se quiere llevar con aquel amigo, piden dinero de más por que suele pasar que en la escuela se lo exige el agresor, no quieren acatar las reglas de la casa, no comunican sus emociones o buscan la manera de evitarlo, te retan y te desafían”.

Incluso sugirió buscar marcas en sus cuerpos porque muchas veces los queman con cigarro o los lastiman con el lápiz.

La enviada del CAPA invitó a los padres de familia acercarse a la institución que se ubica a espaldas del hospital San Carlos para acudir y atender algún tipo de situación que los hijos estén atravesando.

Por su parte José Alfredo May Martín de la SSP hizo un llamado a los padres a poner atención en lo que ven los hijos en el teléfono y con quién se comunican, e incluso les sugirió que cancelen sus redes sociales pues los atrofia y perjudica en su educación.

Les habló sobre los riesgos que enfrentan jovencitas que suelen enviar fotografías a sus novios o algún amigo estando desnudas dando pie a que esas imágenes se distribuyan.

Puso como ejemplo que conoce esas páginas de Facebook que se llama “quemados” donde exhiben a las menores siendo esto un delito que se debe castigar si los padres de familia denuncian en la Fiscalía.

“La mejor recomendación es que tengan el control de sus teléfonos celulares de los hijos y de preferencia que no tengan redes sociales, estén pendientes de ellos que los vigilen, que los sorprendan y revisen sus mochilas y se van a llevar la sorpresa de sus vidas”, expresó.

Pidió a los padres poner límites cuando ya hay casos de bullyng escolar recurriendo a las denuncias en la Fiscalía para que los tutores o padres de familia sean citados.— WENDY UCAN CHAN