“¿Quiere un envío de cochinito?” La ardua labor de una artesana de Yucatán

Artesana de Seyé, Yucatán. Otras piezas artesanales que desde la idea, la manufactura y la decoración son obra de Rosario May Chim, productora de Seyé, Yucatán, que trabaja con jícaras y otros materiales . Foto: Foto de cortesía

Artesana de Seyé, Yucatán. Rosario May Chim, artesana de Seyé, posa con jícaras ya limpias, pintadas y decoradas, en el proceso de convertirlas en cochinitos que son adornos y alcancías a la vez. Ya terminados los cerditos, a algunos les pondrá un sombrero para reforzar su manufactura yucateca. Foto: Foto de cortesía

A Rosario May Chim, artesana de Seyé, le lleva hasta tres días solo limpiar una jícara, que luego convertirá en un cochinito que es adorno y alcancía. La yucateca dice que no ha faltado quien le regatee; una vez le condicionaron una compra a que acepte doce pesos por cada pieza de trabajo artesanal. En México, el salario mínimo general es de 207.44 pesos diarios. Foto: Foto de cortesía

¿Usted quiere el envío de un cerdito? Cochinitos blancos y alargados. Cochinitos negritos y redonditos: todos listos para seguir a su nuevo dueño, diciendo adiós a su natal San Bernardino, hacienda ubicada en el municipio de Seyé, Yucatán.

Cochinitos de jícara... y también bolsas de jícara y algún gracioso puerco espín.

Se prepara para exportar

Algunos cochinitos reciben los últimos retoques en estos días y los preparan para viajar a California, despachados mediante Fedex.

¿Fedex? Sí. Parece una mala broma que un cochinito de 140 pesos viaje por Fedex, si pensamos en las tarifas...

Pero Rosario May Chim no se preocupa por eso. “El envío lo pagan los compradores”, justifica. En territorio nacional e internacional usa Fedex. Para territorio nacional hay una promoción de 200 pesos hacia cualquier destino y eso es bueno...

Hace tres meses que tuvo la idea de fabricar cochinitos de jícara, innovando con ello una vez más su propuesta artesanal. “Mis primeros trabajos, los más antiguos, los hice con la cáscara de elote seca y luego con hueso de coco. Hice aretitos de hueso de coco y me quedaron muy lindos. En una feria en Mérida los vendí todos”, recuerda jubilosa.

Sin embargo, es difícil trabajar con el hueso de coco por su dureza y sin las herramientas adecuadas, reconoce, así que pensé en la jícara como alternativa y me ha salido bien en estos dos años que lo vengo trabajando, dice la artesana.

Para su trabajo ha usado siempre un serrucho, una pinza que corta láminas y más recientemente se hizo de una herramienta “sofisticada” para la elaboración de los cochinitos.

Para hacer cada cerdito se necesitan varias horas de trabajo, desde la limpieza de la jícara hasta los últimos toques de pintura. “Solamente en limpiar la jícara me lleva hasta tres días”, explica Rosario en una entrevista. Dejar lista la pieza y limpiarla sin dividir en dos la pieza presentó un reto que solucionó con ingenio. Con un cerdito en la mano parece fácil sospechar cómo extrajo la pulpa de la jícara verde.

Regateo que duele

Es por eso que le duele, dice, que sus propios paisanos le regateen el precio. “Alguno se ofreció a comprarme cien cerditos, pero a condición de dárselos a 12 pesos”, recuerda. “¿Cómo es posible?”.

“Una piensa ‘pues al menos tendré una venta’, pero son mis hijos quienes me vuelven a la realidad y me dicen que no está bien darlos por 12 pesos, porque representan muchas horas de trabajo y ni siquiera recuperaría mi inversión”.

¿Quienes le compran más?, se le pregunta.

“Es triste, pero la gente de afuera. He enviado a varios estados en distintos momentos. A Nuevo León, a Coahuila, a Oaxaca...”, responde la artesana de Seyé.

Rosario May comenzó a hacer artesanía hace cinco años y desde entonces, dice, no puede quejarse. “He sobrevivido. Cuando mi esposo, albañil, se ha quedado sin trabajo, yo logré alguna venta, y así vamos saliendo cada día”, narra.

Ella vende los cochinitos a 140 pesos cada uno. A partir de seis unidades ya lo considera mayoreo y los da a 120 pesos cada uno.

Por medio de un whatsapp se le contacta y pregunta: ¿En qué lugar se ubica usted, exactamente?

“En la hacienda San Bernardino, municipio de Seyé... ¿Le hago un envío?”, contesta con prontitud.

¿Hacerme un envío? Hay que escuchar mejor a esta mujer.

Hace cinco años comenzó Rosario May Chim a buscarse la vida elaborando artesanía. Flores y bolsas de cáscara seca de elote salieron de sus manos primero, luego bolsos tejidas con bolsas de sabritas (para recliclar, dice) y continuamente busca nuevas opciones. “Solita yo me las arreglo. No recibo ayuda de nadie. Ni he podido tomar cursos. Todo esto que hago son ideas mías”, enfatiza.

Artesana, por mis hijos

“He recibido muchas humillaciones”, cuenta por el auricular telefónico. “Por ejemplo, una señora me dijo que mi trabajo apesta. ¡Cómo me dolió! Pero no voy a detenerme solo por su ofensa, porque muchas personas sí aprecian lo que hago. Especialmente yo lo hago por mis hijos, que son tres; el más pequeño de un año”.

El “envío” del que habla Rosario es en realidad una entrega que ella hace en persona. A la ciudad de Mérida viaja dos veces a la semana, jueves y sábado, siempre y cuando haya por lo menos dos cochinitos por entregar (así saldrá para el pasaje). ¿Dónde? En la Plaza Grande o, bien, en el parque Eulogio Rosado, ambos en el centro de la capital yucateca.

¿Pedidos desde municipios más alejados de Seyé? Cuando le es redituable ella misma hace la entrega, pero en municipios más alejados —o de otros estados— los envíos los hace por medio de Fedex.

Y usted ¿quiere un envío? Si es así escriba a Rosario May Chim al número 9999-97-66-96 y encargue sus cerditos.

En la galería de fotos, disponible en la parte superior de esta nota, se puede observar el proceso de elaboración artesanal, así como varios cochinitos y otras piezas ya listas para entregar a sus nuevos propietarios.