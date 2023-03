El calor en la Península de Yucatán prevalecerá para este fin de semana. Según el reporte meteorológico de la Conagua, en las próximas 24 horas se prevé cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias en el centro, sur y noroeste del estado. También habrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el día y cálido durante la madrugada.

Pese a que una vaguada térmica sobre la península de Yucatán estará generando incremento de nublados, se mantendrá baja la probabilidad de lluvias ligeras en las zonas del noroeste y centro de Yucatán. Así como al norte y sur de Campeche, y en el centro y sur de Quintana Roo. El ambiente será muy caluroso durante el día y cálido por la noche.

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida será de 35 a 37 °C como máxima, sin embargo, podría ser unos grados más y de 19 a 21 °C la mínima. Para el interior del estado la máxima será de 34 a 39/6 °C en el sur, mientras que la mínima será de 20 a 22°C.

El tiempo en Mérida

Por su parte el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored, informó que para el fin de semana en Yucatán se prevé un ambiente muy caluroso con temperaturas cercanas a los 40°C con incremento de la humedad y sensacione térmicas entre 40 y 45°C.

Para la siguiente semana se espera que la onda cálida siga predominando en la Península, sin embargo, posiblemente cambien las condiciones atmosféricas y para el próximo fin de semana podrían regresar los frentes fríos que vendrían a darle una tregua a las altas temperaturas en Yucatán.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.

