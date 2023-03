Movilización por 2 pescadores en Dzilam de Bravo

DZILAM DE BRAVO.— Ayer viernes autoridades federales y estatales y vecinos comenzaron a buscar —por mar y aire— a dos pescadores ribereños de este puerto que anteanoche jueves fueron reportados como extraviados.

Se presume que sufrieron un accidente marítimo a causa de las fuertes suradas que azotan desde el lunes pasado las costas de Yucatán.

Se averiguó que los pescadores Willian Antonio González Sánchez, “Meca”, y Joshua Israel López Zapata, “Krispin”, a bordo de la embarcación “Danielito” zarparon de este puerto en la noche del miércoles 1 de marzo para tirar sus redes a seis millas náuticas (11.1 kilómetros), entre Santa Clara y Dzilam de Bravo, frente a Isla Pájaros, y luego retornaron a esta comunidad.

En las primeras horas de anteayer jueves salieron nuevamente para recoger las redes con pescados, pero no retornaron a este puerto.

Al ver que no regresaron, familiares y amigos de los dos pescadores salieron en dos lanchas a buscarlos, pero no los encontraron.

Por ese motivo, anteanoche reportaron como extraviados a los dos pescadores ante la Capitanía de Dzilam de Bravo, que informó del caso a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán y a la Secretaría de Marina (Semar).

Desesperación familiar

En la cuenta de Willian Antonio González Sánchez en Facebook, ayer viernes a las 8 de la mañana la esposa hizo un llamado de ayuda.

“Amigos (y) conocidos de mi marido, necesito ayuda, por favor. Ya reporté a Capitanía y me dicen que no les han dado la orden para que salgan a buscarlo, me dicen que marque al 911; mientras más personas marquen para informar sobre la desaparición de la lancha (que) se llama ‘Danielito’; necesito que reporten para que les puedan la orden de sacrosanto y puedan salir a buscar; con el corazón (en) la mano mi familia y la familia de Joshua (les pedimos) ayuden, por fa(vor)”, escribió.

En respuesta, 276 personas compartieron el post.

Cuatro horas después, a las 11:49 de la mañana, la mujer hizo otro llamado a la comunidad, ahora desde Telchac Puerto, ubicado a 39.3 km de Dzilam de Bravo.

“Ayúdenme, estamos acá, en Telchac, y Capitanía del Puerto (de Dzilam) no avisó desde ayer (por el jueves) que fuimos a Capitanía”, narró.

“Acá, en Telchac, nos dijeron que apenas se acaba de hacer el informe y tenemos que esperar un día más, y ya la desesperación ya nos ganó.

“Por fa(vor), háganlo viral, que le llegue a Mauricio Vila Dosal (gobernador de Yucatán), por fa, necesitamos un helicóptero; si no, vamos a hacer un plantón en el Palacio de Gobierno (en Mérida) porque ya es mucho esperar un día más.

“Voy a hacer todo lo posible para que regresen mi esposo y Joshua”, afirmó.

“Háganlo viral; esos de Capitanía nomás jugaron con nuestra desesperación, y cada día que pasa es terrible para nosotros.

El protocolo: esperar

“Ellos dicen que (se) tiene que esperar, (que) hay un protocolo, y a mí me vale ma... su protocolo. Ya pasaron más de 24 horas, necesitamos una avioneta o lo que sea por fa(vor)”, enfatizó la esposa de “Meca”.

Este segundo post fue compartido por 193 internautas en cuatro horas.

Al mediodía, también mediante Facebook, Aidu Borges hizo otro llamado al gobernador por este caso: “Mauricio Vila, hay 2 vidas en alta mar; (la) Capitanía de Telchac no se mueve, hay 2 familias desesperadas, los que tenemos familia pescadores sabemos la angustia que se pasa!!

“Sigue sin aparecer la lancha de ‘Danielito’ (con los) tripulantes Wilian González Sánchez e Israel López Zapata, perdidos desde el día de ayer (jueves)! Salieron desde Dzilam de Bravo! Las horas son primordiales!!”, indicó.

A las 2:20 de la tarde de ayer se informó que lanchas particulares, una embarcación Defender de la Semar y una de la Policía Estatal Costera ya buscaban a los dos pescadores de Dzilam.

También salió un yate para “peinar” la zona en busca de los pescadores o la lancha.

Igual se dijo que el helicóptero Bell 429 de la SSP estatal se unió a la búsqueda y con él se esperaba cubrir una mayor distancia y avistar a los ribereños, cuyo extravío genera angustia a los vecinos de este puerto.

Hay alerta por suradas

Se desconoce que les pasó a los dos extraviados, pero desde el lunes 27 de febrero pasado la Capitanía Regional de Puertos de Yucatán, con sede en Progreso, recomendó tomar precauciones a la navegación menor porque, alertó, desde ese día azotan fuertes suradas en la Península de Yucatán.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que anteayer jueves las suradas se intensificarían, pues las rachas alcanzarían de 60 a 80 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para ayer viernes el SMN pronosticó surada con rachas de 60 a 80 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Hoy sábado, según el SMN, prevalecerán las suradas con rachas fuertes en la Península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec.— Mauricio Can Tec / Flor Estrella Santana