MÉRIDA, Yucatán.— El Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en su boletín de este martes dio a conocer que se espera ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado, soplarán vientos del este y sureste en la costa esperándose que la máxima temperatura oscile de entre los 30.0 ° Celsius a 37.0 °C y la temperatura mínima de entre los 18.0 °C a 23.0 °C en el amanecer de mañana miércoles.

Asimismo, se espera una sensación térmica (bochorno) de entre 39.0 °C a 41.0 °C, una radiación solar de entre 1,000 a 1,100 watts/m2 y una radiación ultravioleta de 10 a 11 unidades.

Consulta el #Pronóstico del tiempo de este martes a nivel nacional a través del siguiente video.

¡Excelente día! pic.twitter.com/k4aMIPzChk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 7, 2023

El Tiempo en Mérida

A través de su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que a las 6:03 a.m. la temperatura en Mérida era de 21°C, con humedad del 92% y viento del sureste de 10km/h.

Noticias Relacionadas Se incendia casa en Tekax: rescatan a persona de la tercera edad

uD83EuDD75 Continúa la onda cálida. Este martes predominaránuD83CuDF21? altas temperaturas en gran parte de la región debido a la influencia de un anticiclón en los niveles medios de la tropósfera. pic.twitter.com/RUyqCK5aJM — Meteorología Yucatán (@ClimaYucatan) March 7, 2023

Palma Solís señaló que continúa la onda cálida. Este martes predominarán altas temperaturas en gran parte de la región debido a la influencia de un anticiclón en los niveles medios de la tropósfera.

El experto señala que, la onda cálida se prolongará esta semana, debido a un extenso anticiclón, favoreciendo tiempo estable y con escasas lluvias.

El coordinador de la agencia Meteored México prevé que para mediados del mes de marzo, el patrón de circulación atmosférica comenzará a dar un cambio gradual, ya que al parecer el dominio anticiclónico comenzará a ceder y las vaguadas polares se desplazarán más al sur de Norteamérica.

Esto permitirá el retorno de la actividad de frentes fríos al Golfo de México y zona penínsular, agregó Palma Solís.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que, un sistema anticiclónico mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 °C en 16 entidades del país y por arriba de los 40 °C en Michoacán, Guerrero y Morelos.

Pronóstico por regiones

En su pronóstico por regiones, el SMN prevé para el Golfo de México, cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Veracruz y Tamaulipas y Tabasco. Por la mañana, ambiente fresco y muy caluroso por la tarde. Viento de componente sur de 15 a 25 km/h con rachas de 70 km/h y posibles tolvaneras en Tamaulipas.

Mientras que para la Península de Yucatán, cielo parcialmente nublado y sin lluvias en la región. Por la mañana, ambiente templado y muy caluroso durante la tarde. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Campeche y Yucatán.

Consulta el video #Pronóstico con las condiciones #Meteorológicas que se esperan para la #PenínsulaDeYucatán durante el período del 7 al 12 de marzo de 2023. pic.twitter.com/0kHcjCrota — Conagua Yucatán (@conaguayucatan) March 7, 2023

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.