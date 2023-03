Invitan a una marcha en Tizimín

TIZIMÍN.— Por vez primera, en esta ciudad se hará la marcha contra el feminicidio y el abuso sexual “Por un mundo sin violencia”, en honor de la joven maestra Jeane, quien fue asesinada en el vecino estado de Quintana Roo en 2016.

La caminata pacífica será mañana, Día Internacional de la Mujer, a las 4 de la tarde y estará encabezada por Nelva Puc Sulú, madre de la víctima y conocida líder sindical de los trabajadores.

Los asistentes a la marcha saldrán del parque San José Nahbalam y culminarán en el Parque de la Madre.

Invitan a llevar mantas y lonas para “hacer ruido”.

Nelva Puc Sulú explicó que la actividad es complemente apolítica e invitó tanto a mujeres como a hombres.

“Esta marcha irá dirigida al presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) porque estoy exigiendo justicia en nombre de mi hija y de mi nieta (víctima de violación), hay muchos agresores libres y también cómplices”, resaltó.

“Que sepan que ninguna mujer más va a sufrir, porque ya me di cuenta que en unidad es más fácil que te escuchen que ir sola, de haber sabido que este era el camino, no hubiese sufrido durante siete años, hoy más que nunca me siento fuerte, mi dolor me impulsa ayudar a más mujeres”, añadió.

La mujer indicó que el agresor de su hija y de su nieta, Manuel Adrián Martín Pacheco, está preso, pero apenas el pasado 14 de febrero se cumplió la orden de aprehensión por abuso sexual, que dictó un juez desde el 24 de agosto de 2022.

Actualmente doña Nelva está en espera que se dicte sentencia.

La mujer manifestó su impotencia y enojo debido a las trabas que le ponen las autoridades y por el calvario que le hicieron pasar.

Solo por la amenaza de manifestaciones y marchas se logró la detención del agresor, afirmó la tizimileña.

Además del proceso penal contra el agresor por abuso sexual a su nieta, buscará que vinculen el expediente por homicidio culposo, pues ya se sabe la causa de muerte de su hija y no fue un percance como quieren hacer creer, precisó doña Nelva.

Incluso existe la denuncia por homicidio, pero en la Fiscalía de Quintana Roo nunca le dieron seguimiento y el expediente estuvo lleno de irregularidades, dijo.

La organizadora de la marcha explicó que la peor pesadilla que ha sufrido durante varios años es saber del abuso sexual contra su nieta, ya que se enteró cuando la niña iba a terapias por problemas de salud.

Entonces interpuso la denuncia en 2020, luego que en la Fiscalía le hicieron pasar un viacrucis porque no querían aceptar la queja.

“Las autoridades tardaron en llevar los procesos, tenían todo para detener a Martín Pacheco y no lo hicieron; el agresor se burló durante seis meses, entraba y salía de la ciudad como cualquiera. Hoy está preso, pero voy a luchar para que se investigue a fondo porque son varios delitos que cometió”, externó.

El objetivo de la marcha que se realizará mañana miércoles es alzar la voz ante los abusos y atropellos que han sufrido las mujeres.— Wendy Ucán Chan