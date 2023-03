Maestro denuncia discriminación en una convocatoria de la Uady; aún espera respuesta de su queja

Un año y ocho meses después de interponer una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en contra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, el maestro Adalberto Ramón Sosa Chagoyán sigue en espera de una respuesta.

Sosa Chagoyán acusa a la universidad de no ser admitido para el doctorado en Ingeniería tanto en 2020 como en 2021 a pesar de haber cumplido con todo lo estipulado en la convocatoria, también señala discriminación por cuestión de edad.

Luego de haber solicitado los resultados del examen de selección, la Uady le respondió que no alcanzó el puntaje mínimo requerido y no cumplió con otros aspectos de la convocatoria.

Sin embargo, Sosa Chagoyán supone que su rechazo se debe a que cuando cursó la maestría tuvo diferencias con algunos profesores, comenzando con el entonces director, José Humberto Loría Arcila.

Queja anterior, posible motivo del rechazo: acusa maestro

En entrevista con el Diario, recuerda que cuando cursó la maestría en Ingeniería, por presiones innecesarias de unos profesores interpuso una queja en la Codhey que se resolvió con una plática en el departamento jurídico de la Uady.

A su decir, el doctor Loría Arcila, el doctor Erik Moreno (ya fallecido), el maestro Romel Gilberto Solís Carcaño y el jefe de la Unidad de Posgrado en aquel tiempo, Luis Enrique Fernández Baqueiro, se sintieron agraviados. Aun así, concluyó la maestría en 2009.

Años después, en 2020, Sosa Chagoyán tuvo la inquietud de estudiar un doctorado y se acercó de nuevo a la facultad, donde hizo todo lo que le solicitaron para ingresar, incluso un anteproyecto (o la tesis de maestría) que no era obligatorio, pero sí proporcionaba puntos.

A la entrevista, Sosa Chagoyán llevó un esbozo de su anteproyecto y su tesis de maestría que, finalmente, no se le permitió presentar.

Jurado, un obstáculo

La comisión encargada de entrevistarlo estaba conformada por los doctores Loría Arcila, Sergio Omar Álvarez Romero y Luis Fernández Baqueiro.

Ese año Sosa Chagoyán no fue admitido. Aunque llegó a pensar que había algo raro porque “se me calificó con criterios que nunca se hicieron explícitos”, no hizo nada.

En 2021, orientado por otro doctor, hizo otro intento por ingresar al doctorado. Nuevamente fue entrevistado por los doctores Loría Arcila, Álvarez Romero y Fernández Baqueiro, junto con el doctor Luis Ricalde Castellanos.

En la entrevista, refiere Sosa Chagoyán, le cuestionaron que su tema no tenía importancia internacional, que el lenguaje de su carta de motivos no era técnico, sino literario y que había confusión en algunos conceptos.

Comentarios discriminatorios

Ahí mismo, asegura, fue objeto de comentarios discriminatorios respecto a su edad, por ejemplo: qué haría yo con un grado de doctor dado que tenía 57 años y al terminar tendría ya 61 años.

Ese año tampoco fue admitido, luego de solicitar la revisión de sus resultados interpuso el 12 de julio de 2021 una queja en la Codhey.

El entrevistado señala que en la Codhey primeramente le dijeron que no era de su competencia el asunto, pues los empleados de la Uady no son servidores públicos.

Ante ello, y con apoyo de una abogada, impugnó la respuesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde después de unos meses le comunicaron que la Codhey reabrió su caso, para entonces ya era 7 de octubre de 2022.

El 8 de febrero pasado, el afectado preguntó a la Codhey cómo va su caso, y la respuesta que recibió dos días después fue que está en análisis y revisión. La misma respuesta le han dado las veces que ha llamado.— IVÁN CANUL EK

Sosa Chagoyán dice que solo espera una respuesta favorable, pero lamenta que la Codhey pareciera ser una tapadera de la Uady.