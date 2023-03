Escándalo en el Cobay de Tizimín por señalamientos en carteles del 8M: ¿Qué pasó?

TIZIMIN.- El colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) atravesó el jueves por un "escándalo", luego que alumnas del plantel sacarán a la luz presuntos actos de acoso y abuso sexual dentro de sus instanaciones, durante la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Las jóvenes aprovecharon la efeméride para plasmar en un mural mensajes en los que declararon ser víctimas de acoso y abuso, señalamientos que también fueron acompañados por frases como: “Soy tu alumna, no tu fetiche”, “Calladitas no estamos más bonitas, estamos muertas”, “Fui tu alumna, no tu objeto” y “No es piropo, es acoso”.

Además, en uno de los mensajes se leía: “Abusaron sexualmente de mí en una fiesta y nadie me creyó, cuando dije su nombre, (dijeron que) porque lo conocen y él no haría eso”.

En medio del movimiento estudiantil el director del plantel Enrique Chan Can entabló un diálogo con las alumnas, pero en el mismo se desató la confrontación luego de que fueran retirados algunos carteles.

El caso comenzó a hacerse viral, pues el hecho se publicó el redes sociales lo que llevó a algunos internautas a convocar a una manifestación a las puertas del recinto, lo cual no ocurrió.

Nombran a compañeros, sin queja previa

Ante lo ocurrido, el director explicó que se les dio libertar a las estudiantes que plasmaran sus ideas o frases en conmemoración al día, pero algunos alumnos reprocharon haber visto sus nombres en el "tendedero" o en carteles con señalamientos de acoso.

“Salimos y nos encontramos con otros nombres, pero lo más extraño que a la dirección no había llegado ninguna queja", explicaron.

El director confirmó que no hay quejas de alumnas por el comportamiento indebido de algún compañero o maestro, así como tampoco la denuncia de algún padre de familia.

“Estamos en espera y en la mejor disposición de atender esos casos que puedan existir, desde luego que estamos del lado de la justicia, de apoyar a los alumnos tanto hombres como mujeres”.

''Suponen no les harían caso, pero no lo han intentado"

También aclaró que por el momento no hay un registro de acusaciones o denuncias sobre este tipo de acciones, pues incluso el plantel cuenta con un buzón violeta donde las jóvenes pueden sentirse seguras de dejar su respectiva queja.

“Ellos dicen que suponen que no les harían caso, pero no lo han intentado”.

Explica que se cuenta con un departamento de orientación que escucha a los alumnos, incluso se conoce y orienta por casos de violencia familiar, pero ningún caso como el que se acusa en los carteles. No obstante, confirma que ya hay un proceso de investigación a fin de seguir los protocolos para un espacio seguro para las y los jóvenes.

Por último dijo que es lamentable que las denuncias no se hayan hecho en el momento que estaba pasando.

“No tenían por que esperar alguna fecha en especial”, expreso.

Por otra parte ayer se aviso a los alumnos que hoy viernes no habría clases por asuntos internos del personal educativo.