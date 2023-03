Exigen en la FGE que demandas tengan justicia en Tizimín: ''No queremos regalos, queremos justicia''

TIZIMÍN.— En el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo encabezado por Nelva Puc Sulub, delegada de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), marchó de la colonia San José Nabalam hasta el parque Benito Juárez en el centro de la ciudad para exigir respeto y lanzar una advertencia de unidad para la aplicación de justicia en casos de feminicidios, abuso sexual, entre otros.

Frente a la sede de la FGE, Nelva Puc compartió el martirio que durante 7 años vivió para poder interponer una denuncia por el asesinato de su hija en el estado de Quintana Roo, hecho que las autoridades intentaron manejar como accidente automovilístico para proteger a quien califica como un criminal.

“No hay nada que festejar, estamos en pañales para que nos respeten, pero si nos mantenemos unidas podemos lograr que se nos haga justicia, un ejemplo de ello, es mi lucha, el asesino de mi hija Genny ha sido detenido, pero tuve que luchar durante 7 años para que se logre el primer paso”, dijo.

“No voy a guardar la identidad de ese maldito, y si me van a demandar por ello, que lo hagan, se llama Miguel Adrián Martín Pacheco, está en proceso y no voy a descansar hasta que le dicten sentencia, pues además en complicidad con su cuñado y su hermana violó a mi nieta y si los otros también están involucrados, no voy a descansar hasta verlos detrás de las rejas”, replicó.