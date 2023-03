Perritos mueren y familias pierden todo tras incendio en Flamboyanes, Progreso

PROGRESO.- Siete perros, cuatro gallinas y dos patos murieron quemados, además tres viviendas de láminas de cartón fueron pérdida total, una moto, cama y muebles quedaron calcinados tras un incendio ocurrido este jueves en la zona de invasión de terrenos al sur de la comisaría de Flamboyanes.

Cuando los bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llegaron al lugar del siniestro pasando por calles en mal estado, ya el fuego había arrasado con todo, las tres viviendas quedaron reducidas a cenizas; mientras que los cuerpos de los animales, motocicleta y muebles de las tres endebles casas de láminas de cartón, que en cuestión de minutos ardieron por el fuego, quedaron carbonizadas.

El incendio ocurrió poco antes de las 11 de la mañana de este jueves al sur del centro de Flamboyanes, al final de la avenida principal a unas cinco esquinas del local del comisariado municipal, la causa del fuego habría sido una veladora que el ocupante de una casa dejó encendida y al parecer cayó y quemó las láminas de cartón.

La zona es propiedad de un particular, pero está ocupado por familias foráneas, entre las cuales se encuentran las tres viviendas que se quemaron. Según los vecinos, el fuego inició en la vivienda de una persona conocida como ''Sandy'', y que acostumbra dejar una veladora encendida dentro la vivienda.

“Ayer (miércoles) falleció la pareja de Sandy y esta deprimido, salió de su casa y parece que dejó encendida una veladora que se cayó y quemó las láminas de cartón y el fuego se propagó hasta alcanzar la casa del lado poniente que ocupa un matrimonio joven con dos niños, adentró estaba la mamá con los menores y salió corriendo”, comentaron las vecinas Susana D. y Sarai C.H., cuyas viviendas ubicadas detrás de las que se quemaron estuvieron a punto de ser alcanzadas por el fuego.

“Hay personas que le están echando la culpa a Sandy, pero fue un accidente, no fue intencional, lo que ahora hay que hacer es reunir ayuda para la familia que perdió todo, la moto, sus muebles, no tienen donde vivir”, comentó Susana Damas.

Las vecinas relataron que a la hora del incendio la mayoría de las personas que ocupan casas no se encontraban, unas fueron a trabajar, otras estaban en sus diligencias, al enterarse del siniestro corrieron pues no sabían que casas se estaban quemando, así que al ver que el fuego arrasaba las viviendas con cubetas y agua intentaron sofocarlo, pero no fue suficiente.

Vecinos reportaron los hechos a la policía, al poco rato llegaron patrullas, y después los bomberos que apagaron el fuego, pero las casas, muebles y animales ya habían sido consumidos por el fuego.

Perritos y aves de corral mueren tras incendio en Progreso

Los perros, gallinas y patos estaban dentro las viviendas, quedaron atrapados y murieron carbonizados, elementos de la Policía Ecológica se encargaron de retirar los cuerpos de animales, los pusieron en bolsas negras y se los llevaron.

Un perro logró salvarse, estaba amarrado cerca de las viviendas y los vecinos lo soltaron al ver que el fuego avanzaba. El animal fue rescatado por personal de Ecología y lo trasladaron al local del comisariado municipal a donde también llevaron a una joven mamá con sus dos hijos para que sea atendida. Esa familia, y otras perdieron todo.

Por ese motivo se informó que si alguien desea ayudar, puede llevar los donativos a las oficinas de la comisaría de Flamboyanes.