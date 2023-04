Venta en zona arqueológica de Xkipché: sanción a inmobiliaria, ¿hubo un acuerdo?.

El propietario del terreno donde se encuentra la zona arqueológica de Xkipché, que salió a la venta en la red social Facebook, desistió de sus intenciones y firmó una carta compromiso, en ella hace el acuerdo de no vender las tierras donde está la ciudad maya cercana a Uxmal.

¿Cuál fue el acuerdo entre el propietario de Xkipché y las autoridades?

Con este acuerdo, según informó el director del Centro INAH Yucatán, José Arturo Chab Cárdenas, el propietario no recibirá alguna sanción que establece la Ley Federal de Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos.

Venta en zona arqueológica de Xkipché: sanción a inmobiliaria

Sin embargo, el INAH sí irá contra la empresa inmobiliaria que publicitó la venta de la ciudad maya para que haya una sanción porque la usó de forma engañosa para darle mayor plusvalía a la propiedad.

El Diario publicó el 4 de marzo pasado que en la cuenta de Facebook de la empresa Arkansa ofrecía en venta de un terreno de 249 hectáreas en la zona arqueológica de Xkipché que tiene pirámides mayas y está a 10 minutos de Uxmal.

Ante esta probable comercialización de las ruinas mayas, el INAH Yucatán interpuso una denuncia penal contra los propietarios del terreno y la Guardia Nacional resguardó el lugar.

En entrevista con los medios, Chab Cárdenas informó hoy que ese terreno en la zona arqueológica de Xkipché ya no está a la venta, precisó que los monumentos arqueológicos son patrimonio de la nación, y la ley federal del ramo prohíbe la comercialización de áreas donde están las ruinas mayas.

Dijo que el predio que salió a la venta en la red social ya no lo está, elementos de la Guardia Nacional realizan vigilancia desde que se tuvo conocimiento de la pretendida venta de la zona arqueológica maya y la próxima semana, especialistas del INAH Yucatán realizará una visita de inspección más precisa y con el uso de la tecnología LiDar (sistema de barrido laser) para verificar que no hayan movido nada de los monumentos arqueológicos.

Chab Cárdenas descartó que el INAH expropie ese terreno para garantizar la existencia de los monumentos.

El sitio permanecerá cerrado al público y ya está delimitado su área de amortiguamiento central que es de 4 hectáreas y su área de influencia de la cultura prehispánica que abarca 19 hectáreas.

¿Cómo se resuelve cuando hay una combinación de una propiedad privada y vestigios arqueológicos?

“Recordemos que la traslación de dominio que es una operación de compra venta se puede hacer en monumentos históricos, es común, pero en el caso de monumentos arqueológicos es diferente, se puede vender parte de la propiedad, más no donde están los monumentos porque son patrimonio de la nación”, explicó.

“En el caso dela zona arqueológica de Xkipché, su área de amortiguamiento central es de 4 hectáreas, pero llega a 19 hectáreas con la influencia donde está el asentamiento prehispánico, esa área no puede venderse. El propietario puede realizar la venta de lo que es el resto del predio que no esté identificado como zona arqueológica”.

Dijo que en el caso de Xkipché ya está delimitada la superficie que es propiedad de la nación y no puede venderse. De ello tienen pleno conocimiento los propietarios, pero buscarán una sanción a la inmobiliaria, que no es yucateca, porque realizó una publicidad engañosa y por ello continuarán el procedimiento penal hasta sus últimas consecuencias.

Recordó que lo mismo ocurre con terrenos donde hay la existencia de cenotes. Venden los terrenos, pero no los cenotes porque es propiedad de la nación, según el artículo 27 constitucional.

“Ahorita no hay sanciones por el caso de Xkipché, no creemos que emitamos alguna sanción contra los particulares. Seguiremos el procedimiento contra la inmobiliaria que ofreció en venta los monumentos arqueológicos, fue ilegal”, insistió.

“El artículo 52 de la ley federal de monumentos arqueológicos establece sanciones como el apercibimiento, la multa o la comisión de algún delito como tráfico de monumentos arqueológicos, pero en este caso no se concretó la venta, por lo tanto no hubo delito.

Al retirar la venta y firmar un acuerdo con el compromiso de que no va a vender la superficie donde están los monumentos arqueológicos, no hay una sanción para los propietarios. Lo que sí es preocupante, es que inmobiliarias, que no son de Yucatán, estén engañando a los inversionistas”.

Chab Cárdenas también informó que durante los años 2021 y 2022, que fue época de pandemia del covid, varias personas ofrecieron en redes sociales piezas arqueológicas de la cultura maya. El INAH, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, logró recuperar las 16 piezas mayas que salieron a la venta en las redes sociales.

En algunos casos, los posesionarios lo entregaron en forma voluntaria y no se les denunció, pero otros sí se resistieron, por lo que hay denuncias en su contra.

Rehabilitación del Teatro Peón Contreras tras incendio

El funcionario también informó que la rehabilitación del teatro José Peón Contreras va avanzando, ya se abrieron las galerías, este jueves habrá una inspección conjunta entre el INAH, Secretaría de Obras Públicas estatal y Sedeculta y luego fijarán la fecha para la firma del convenio de colaboración para el suministro de los recursos para la restauración de la parte arqueológica e histórica que dañó el incendio de noviembre de 2022.

La siguiente área que abriría sería el Gran Salón porque con el seguro institucional del inmueble se podrá rescatar el mural de las musas y los elementos históricos afectados.

Pintas a la Catedral de Mérida

Lo mismo ocurrirá con la Catedral de Mérida. Hoy martes especialistas de las oficinas centrales del INAH realizaron una inspección con la finalidad de hacer valer el seguro institucional del templo religioso.

Con motivo de la Semana Santa se vieron en la necesidad de borrar algunas pintas que realizaron las feministas porque causaban molestia social a las personas que acuden a la Catedral meridana.

“Se tomó la decisión de retirar esas pintas porque causaban una molestia social, eran provocadoras de una situación particular, pero las acciones de restauración la realizará un grupo de especialistas, que intervendrán de manera continua no sólo la Catedral, sino todos los monumentos afectados durante la marcha feminista, entre ellos los que están en Paseo de Montejo”.

En el Peón Contreras el INAH destinaría de 60 a 80 millones de pesos y en la catedral y los monumentos históricos no está cuantificado porque se realizará la inspección.

Afluencia a zonas arqueológicas de Yucatán en Semana Santa

El director del Centro INAH Yucatán también informó que en esta primera semana de las vacaciones de Semana Santa la afluencia de visitantes a las zonas arqueológicas fue extraordinaria.

En Chichén Itzá ingresó en promedio 7,500 personas diarias, en Ek Balam, donde en fechareciente delincuentes asaltaron y sometieron a trabajadores, también hubo buena afluencia y la zona arqueológica que tuvo un impresionante repunte fue Xcambó, que pasó de una afluencia de 150 personas diarias a 2,500 en estos días. De hecho, Xcambó ya tiene una afluencia diaria promedio de 600 personas, por lo que el INAH incluirá esta zona arqueológica en su plan de obras nuevas porque pretende construir una unidad de servicios.

En esta segunda semana de las vacaciones de Semana Santa espera que continúe con la buena afluencia todos los sitios arqueológicos, aunque Xkintok tuvo una disminución importante, aun cuando está en una vía muy transitada como la carretera Mérida-Campeche.