Protestan en la FGE de Tizimín por varios robos

TIZIMÍN.— El tema de los robos a casa-habitación sigue dando de que hablar y la tarde del lunes un grupo de afectados participó en una protesta pacífica en la puerta de la sede de la Fiscalía General del Estado ubicada en la colonia San José Nabalam.

Los manifestantes fueron recibidos por un empleado, el que culpó a la policía municipal de no consignar a los detenidos cuando existe denuncia en su contra, lo que motivó que, al salir de estas oficinas, los inconformes se dirijan a la base del cuartel Morelos donde fueron atendidos por el titular de la corporación, comandante Marcos López Ovando.

El jefe de la corporación, les explicó que la policía no sabe cuándo existe denuncia y cuando no la hay contra alguno de los detenidos y aunque en el caso específico de Jesús May Couoh (a) “Pichi”, el personal de la FGE acudió a las 11:20 de la mañana a entrevistarlo, y nunca le notificó a la policía municipal si existe denuncia penal en su contra.

Tampoco solicitaron el Informe Policial Homologado (IPH) para analizar el caso que lo mantenía tras las rejas de la corporación municipal, y fue hasta después de la presión de los afectados, cuando el personal de esa dependencia acudió a solicitar dicho documento.

Los manifestantes dijeron estar hartos de los robos que “Pichi” comete en la colonia “La Huayita” y pedían que se le traslade directo al penal de Ebtún, sin embargo, les explicaron que todo tiene un proceso y no se le pueden aplicar una sentencia sin que pase por un juez.

Los vecinos de esa colonia tomaron la decisión de acudir a la FGE después de las amenazas que han recibido de la madre del detenido, la que directamente les grita que “¡luego tú sigues, tú acusaste a mi hijo, pero ya va a salir y tú eres la próxima!”.

Aseguraron que tres de los que participaron en la protesta han denunciado, a pesar de ello, después de unas cuantas horas regresa y continúa con su ilícita actividad, burlándose de los vecinos de esa colonia.

Los afectados advirtieron que, de cumplir con las amenazas de su madre, se verán obligados a aplicarle algún castigo que lo haga reflexionar sobre el daño que ocasiona con sus constantes robos.

La mayoría portaba cartulinas de colores llamativos en los que plasmaban su inconformidad y exigiendo que se aplique el castigo a quienes sean descubiertos en delitos como el robo en los domicilios.

La policía por su parte se comprometió a reforzar la seguridad en esa demarcación y mantenerse en constante contacto con los vecinos, los que al igual que en otros sectores de la ciudad, han creado grupos de WhatsApp para alertarse entre ellos.— ISAURO CHI DÍAZ

DiariodeYucatan