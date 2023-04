Edil de Valladolid dice que no llegó para ''enriquecerse''

VALLADOLID.— A pesar de todos los señalamientos contra sus acciones en cobrarles $150,000 a los restauranteros que quieran sus anuencias para la venta de bebidas alcohólicas, en su conferencia semanal matutina de ayer el alcalde Alfredo Fernández Arceo, insistió en la “buena voluntad” de los empresarios y de su responsabilidad social en otorgar sus donativos, con lo que se está trabajando para mejorar la seguridad pública en el municipio.

Dentro del guion de la conferencia de Fernández Arceo estuvo recordar que ya se dio el banderazo de inicio para la construcción de otras cuatro nuevas casetas policiacas en diversos rumbos de la ciudad, en “lugares estratégicos” para garantizar la seguridad pública en diversos sectores.

En la conferencia de prensa no se refirió nunca a los señalamientos públicos que le hacen sobre la comisión de los delitos de extorsión, cohecho, abuso de autoridad y corrupción, por el contrario habló de su trayectoria como empresario en el ramo de la educación y que su llegada a la política no fue para enriquecerse “como lo han hecho otros”, sino por ver un mejor Valladolid, y que incluso su sueldo lo dona desde que inició su administración, y que es utilizado para la compra de aparatos ortopédicos.

Ayer publicamos que, según Miguel Pat Xuluc, líder de Despertar Ciudadano, el tema del otorgamiento de anuencias a empresarios hoteleros y restauranteros, incluso a otro tipo de giros comerciales, mediante el pago de “moches” ha sido desde hace muchos años atrás y “ningún alcalde en turno puede decir que no pidió dinero, la diferencia de ahora es que se trata de una cantidad exorbitante y se maneja como un donativo obligatorio que al final resulta una extorsión, cohecho, abuso de autoridad y corrupción por parte del primer edil, Alfredo Fernández Arceo”.

El tema de esa presunta extorsión o exigencia de dinero a cambio de las anuencias para vender bebidas alcohólicas tampoco se mencióno en la conferencia radiofónica de los miércoles en una estación de radio y los viernes en el Palacio Municipal, y tampoco nadie menciona nada, de modo que el primer edil es el encargado de dar la información que considere, y todo parece indicar que sigue un guion sobre los temas a abordar.

En su mañanera del viernes, Fernández empezó diciendo que ya puso las primeras piedras para la construcción de otras cuatro casetas de policía y estarán ubicadas en Cruz Verde, los rieles del tren cerca de la colonia “Los Chiveros”, “Las Palmas” y en la salida de esta ciudad rumbo a la comisaría de Tixhualactún.

Insistió en que gracias a la contribución de empresarios y a su responsabilidad social al hacer los “donativos”, se trabaja en mejorar la seguridad pública del municipio y aseguró que seguirá el mismo rumbo para el rubro mencionado.

El edil recordó que lamentablemente en el catálogo de obras del Ramo 33 no se puede construir nada que tenga que ver con la seguridad pública, por lo que hay que buscar la manera de cómo invertir en materia de seguridad.

En este sentido recordó que una señora le señaló a través de las redes el motivo por el cual no invierte recursos en Seguridad del Ramo 33, por lo que explicó que no es posible porque el programa no se lo permite.

Sin que nadie le pregunte nada, el primer edil comenzó a hablar de su carrera empresarial que inició hace 32 años y que ha tenido éxito con la creación de su escuela Centro Universitario de Valladolid” y dijo que su inclusión en la política no fue para enriquecerse “como otros”, sino por ver a una ciudad más próspera, además recordó que su sueldo lo dona para la compra de aparatos ortopédicos, debido a la elevada necesidad que hay en el municipio.

En relación con las casetas policiacas, un albañil a quien se le preguntó sobre las obras, calculó el costo de una caseta como las que se construyen con presuntas medidas de 2.90 por tres metros y de 2.50 de altura, y que incluyen un baño implicaría un gasto de aldedor de $90,000, lo que indica que este rubro el ayuntamiento invertiría alrededor de $360,000 por las cuatro casetas.

Sin embargo el alcalde ya anunció que a las cuatro casetas las dotará de igual número de cuatrimotos, que tendrían un costo promedio de alrededor $250,000, de modo que gastaría unos $600,000.

Por las siete anuencias que otorgó el primer edil obtuvo $1.050,000 y en las primeras cinco que otorgó fueron $750,000, construyendo cuatro casetas que ya están listas.— Juan s.Osorio Osorno