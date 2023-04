Ganado resiste a la sequía en Tizimín

TIZIMÍN.— Contrario a lo que se vive en el sur del Estado donde ya hay mortandad de ganado por la sequía, en la zona oriente el sector aún no resiente los problemas, pero admiten no estar exentos de pérdidas y afectaciones a los cultivos.

Manuel Alamilla Romero, presidente de la Asociación Ganadera Local (AGL) informa que afortunadamente no hay reporte de parte de los agremiados de casos de caída de su hato ganadero y que hasta ahora han buscado las alternativas para mantener de pie al animal.

Incluso explica que hace un par de semanas se hizo la entrega de alimento por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Luego de las gestiones realizadas se otorgo a la Asociación desde melaza, pollinaza, granos y rollos de zacate.

Según dice, les ampliaron un 40% del presupuesto de lo que anteriormente le asignaban a la agrupación, y resultó al final un apoyo de alrededor de 750 mil pesos.

A los productores únicamente se les cobró un 50% del costo total y el otro 50% es subsidiado por la AGL, detalló.

“Apenas hace 15 días nos bendijo Dios con lluvias. A muchos nos tocó y eso nos aliviana, es un paliativo”, expresa.

El ganadero refiere que la mayoría de los productores de la zona que están “pasaditos” de la carga animal suelen vender sus animales para poder mantener al hato o aprovechar que están gordos antes que empiecen a enflaquecer.

Sin embargo, dijo que el hecho que no haya mortandad de animales no quiere decir que estén exentos de eso, pero por el momento no se reporta ninguna baja de los agremiados.

Además dijo que los ganaderos de Tizimín suelen preparar y dejar en bodegas su propio alimento siendo previsores ante cualquier emergencia.

El líder de los ganaderos recién nombrado junto con su comité directivo dijo que están en proceso de solucionar, junto con su equipo de abogados, las deudas que hay con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y pronto tendrán noticias.

De hecho, explica que están cumpliendo con los compromisos, pues ya se repararon los corrales de la posta ganadera donde se requería adecuaciones, desde instalación de nuevas rejas, los embarcaderos, entre otros.

Añade que próximamente estarán convocando a sus agremiados para una asamblea extraordinaria para dar a conocer avances del comité directivo.

Por su parte Pedro Tec Tun, conocido ganadero de la región, dijo que pese a que se comienza a resentir la sequía en la zona todavía no hay caídas sin embargo donde sí ha escuchado reporte de baja de animales es en la costa oriente, pegado a los puertos pues es donde no han caído lluvias.

Afortunadamente el ganadero de esta región, dice, ha aprendido la lección tras la catástrofe que vivieron años atrás ya que hay quienes producen el propio alimento de sus animales.— WENDY UCÁN CHAN