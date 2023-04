Amenaza de juicio político en Sucilá

SUCILÁ.— El conflicto entre el exalcalde Diego Lugo Interián y la actual presidenta municipal, Gabriela Pool Camelo, continúa, al grado que el primero amenaza con iniciar un juicio político contra su sucesora.

Hace unos días fue clausurada la nueva gasolinera y una planta de agua purificada, recientemente inaugurada, de Lugo Interián.

En un comunicado, la presidenta municipal presentó su postura sobre el cierre de los negocios y exhibió las ocho licencias comerciales que, “de manera ilegal”, asignó Lugo Interián a él y su familia cuando estaba aún al frente del Ayuntamiento.

Al respecto, Lugo Interián contradijo a Gabriela Pool, alegando que incurrió nuevamente de manera arbitraria al clausurar sus giros comerciales.

El exalcalde priista explicó que se han interpuesto cuatro amparos y el 13 de abril llegó la notificación de un juez del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Yucatán, quien le concedió la razón por una farmacia que está a nombre de la esposa de Lugo Interián, Leydi Manzanero Cardós.

Detalló que se calificó de infundada la clausura de la farmacia, por lo que son improcedente las acciones que en su momento se aplicaron como la suspensión de actividades y clausura.

Incluso, dijo que el inspector no tenía por qué clausurar los negocios cuando no hay una situación de riesgo o peligro a la salud, medio ambiente o seguridad pública y, por si fuera poco, asentaron datos falsos, porque el sitio no estaba operando, sino que apenas estaba en construcción.

El exalcalde afirmó que durante la inspección el permiso de construcción si estaba vigente, por lo que la visita que encuentra viciada desde el origen y resulta ilegal. Además, añadió que no hubo las formalidades debidas, o sea, que no recibió una notificación para poder desahogar pruebas.

De hecho, explicó que ya se le notificó al Ayuntamiento que deberá dejar sin efectos todo el procedimiento administrativo y levantar los sellos de suspensión de actividades.

Aunque lo más grave es que en el acta de verificación se asentaron datos falsos, pues la licencia de construcción estaba legal y vigente, aseguró Lugo Interián.

En 48 horas se deben dar otros resolutivos de los amparos que también están a mi favor, agregó.

Según el exalcalde, esto es más que nada una revancha política, ya que tiene como consigna perjudicarlo.

“El enemigo número uno de Sucilá se llama Gabriela Pool, esa señora tiene enanismo intelectual; la invito de corazón a ayudarla, si no sabe la puedo instruir, tengo 20 años de experiencia política”, destacó.

Además, Diego Lugo acusó a la alcaldesa de cobrar “moches”, pues todavía el lunes pasado hubo una reunión de casi dos horas entre su asesor legal y el abogado del Ayuntamiento, quien, afirmó, pidió millón y medio de pesos para que le permitan operar sus negocios.

“Reciben mochada”

“Los mandé por un tubo, no le pienso dar un peso fuera de la ley, lo que pasa es que como reciben su ‘mochada’ de la otra gasolinera piensan que yo también les voy a dar”, contrastó.

Aseguró que en total le ha dado al Ayuntamiento 136 mil pesos en pago de permisos e impuestos.

“La licencia comercial de mis giros ya se las pagué, pero si no las tengo es porque ellos no me las quieren expedir, pero el dinero ya está depositado”, externó.

“Voy a promover un juicio político contra Gabriela Pool, no es justo, que ya me dejen trabajar, hoy le quitaron trabajo a 30 jóvenes que están buscando el sustento para sus familias”, advirtió.— Wendy Ucán Chan